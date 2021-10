Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie vor Monaten angekündigt, ist Among Us auf dem Weg zum Xbox Game Pass, und jetzt haben wir endlich einen Veröffentlichungstermin. Das Breakout-Multiplayer-Spiel wird am 14. Dezember den Dienst aufnehmen, gerade rechtzeitig für einige Spielereien über die Feiertage.

Es ist für jeden mit einer aktiven Game Pass-Mitgliedschaft kostenlos spielbar (obwohl Sie daran denken sollten, dass Sie es auch auf Mobilgeräten völlig kostenlos spielen können).

Das ist jedoch nicht das einzige Ziel – das Spiel kommt auch für PS4 und PS5, wenn auch ohne den Vorteil, dass es kostenlos ist. Diese Version wird ebenfalls am selben Tag veröffentlicht.

Interessanterweise erwähnt der PlayStation-Blog zu diesem Thema, dass die Version Crossplay haben wird, damit Sie mit Freunden geräteübergreifend spielen können – hoffentlich schließt dies Xbox für echtes Crossplay ein.

Wir haben jedoch noch keinen Preis, um festzustellen, wie gut Xbox-Spieler mit dem weltraumgebundenen Krimi wirklich anfangen. Wir wissen jedoch, dass die PlayStation-Version auf der ganzen Linie exklusive Kosmetika zum Thema Ratchet & Clank haben wird.

Wenn Sie unter uns noch nie ausprobiert haben, bedeutet dies, dass der Dezember die Zeit zum Einsteigen sein wird. Seien Sie jedoch gewarnt. Es dauert nicht allzu viele Runden des Spiels, bis Sie anfangen zu erkennen, dass die Menschen, die Sie lieben und denen Sie vertrauen, in Wirklichkeit die Ungerechten hintergehen.