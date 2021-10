Xbox kündigt Wireless Controller und Headset zum 20-jährigen Jubiläum an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als hätte Xbox an etwas gearbeitet, um sein eigenes 20-jähriges Jubiläum zu feiern – neben einer speziellen Version des Stereo-Headsets wurde gerade eine spezielle Version des aktuellen Xbox Wireless Controllers angekündigt.

Der Controller ist dank eines Store-Eintrags bei Best Buy in Kanada etwas früher durchgesickert, aber jetzt können wir den Controller aus mehreren Blickwinkeln sehen und er sieht mächtig schön aus, mit einer durchscheinenden Vorderseite und einer leuchtend grünen Rückseite.

Wir wussten, dass etwas in diese Richtung auf dem Weg war, danke für die eigene Anspielung von Xbox über die Möglichkeit über den Twitter-Feed, den Sie unten sehen können.

Das ist jedoch noch nicht alles - es gibt auch eine spezielle Version des kabelgebundenen Stereo-Headsets von Microsoft im gleichen Stil mit durchscheinenden Ohrmuscheln, die schön und stilvoll aussehen.

Es sieht nicht so aus, als ob es noch andere Tricks in den Ärmeln des Controllers oder des Headsets gibt, aber sie sind immer noch eine wirklich gut aussehende Hommage an die Geschichte von Xbox. Der Konsolenhersteller wird immer besser darin, diese speziellen Controller und Zubehörteile herzustellen und spielt mit Leichtigkeit auf unserer Nostalgie.

Erfahren Sie alle Details zu diesen Editionen im Xbox-Blog-Post über sie, zusammen mit ein paar zusätzlichen Stücken, die Xbox für diesen Anlass erfunden hat.

Top Nintendo Switch-Spiele 2021: Die besten Switch-Spiele, die jeder Spieler besitzen muss von Rik Henderson · 7 Oktober 2021