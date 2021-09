Xbox hat ein einzigartiges, benutzerdefiniertes Series-X-Bundle, um Marvels Shang-Chi . zu feiern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Team von Xbox hat vor langer Zeit herausgefunden, dass die Herstellung von limitierten oder sogar völlig einzigartigen Versionen seiner Konsolen sowohl bei normalen Spielern als auch bei Sammlern gut ankommt, und hat gerade ein weiteres interessantes Bundle vorgestellt.

Die benutzerdefinierte Xbox Series X und der Controller wurden entwickelt, um die Veröffentlichung von Marvels neuestem Blockbuster Shang-Chi und The Legend of The Ten Rings zu feiern und sehen perfekt aus.

Das Bundle enthält auch eine Shang-Chi-Actionfigur und einen 12-Monats-Code für Xbox Game Pass Ultimate. Wenn Sie sich fragen, wie Sie es in die Hände bekommen, sollten Sie sich besser anstellen. Es ist über ein Gewinnspiel erhältlich, das Xbox auf Twitter ausführt.

Die Xbox + Marvel Hero-Kollaboration, auf die Sie gewartet haben.



Folgen und retweeten Sie mit #XboxShangChisweepstakes , um eine benutzerdefinierte Xbox Series X und einen von @ShangChi und der Legende der zehn Ringe inspirierten Controller zu gewinnen.



Endet am 18.09.21 um 20:00 Uhr PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h — Xbox (@Xbox) 1. September 2021

Der Wettbewerb läuft noch eine ganze Weile länger, so dass Sie viel Zeit haben, um teilzunehmen, und fairerweise hat es sich die ganze Zeit wie eine Lotterie angefühlt, eine Next-Gen-Konsole zu ergattern, also warum nicht es dem Zufall überlassen? , oder?