Xbox Cloud Gaming kommt bald für beide Generationen von Xbox-Konsolen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming wird in Kürze für die Konsolen der Xbox Series X / S sowie für die Xbox One-Reihe der vorherigen Generation in dieser Weihnachtszeit erhältlich sein.

Die Ankündigung erfolgte im Livestream der Xbox Gamescom , wo das Unternehmen 90 Minuten damit verbringt, all seine neuesten Spiele- und Serviceankündigungen zu bewerben, neue Trailer und mehr zu enthüllen.

Eine Zusammenfassung von allem, was Microsoft in dieser Veranstaltung behandelt, finden Sie hier in unserer Übersicht.

Xbox Cloud Gaming begann vor einigen Jahren unter dem Spitznamen Project xCloud , aber als sich der Dienst entwickelte, kündigte Microsoft die Funktion unter seinem neuen Titel der Welt an und veröffentlichte schnell Versionen der App für Android, iOS, Windows, Mac und sogar Chromebook letztes Jahr.

Jetzt, da der Dienst direkt zu den Xbox-Konsolen führt, können Benutzer sofort auf Spiele zugreifen, die sie möglicherweise nicht besitzen, oder ab 2016 mit ihren Freunden auf Xbox Series X-Level-Grafiken auf ihrer One S spielen.

Leider wird es kein Upgrade von der maximalen Stream-Auflösung von Cloud Gaming von 1080p / 60 FPS geben, aber für unser Breitband sollte dies vorerst in Ordnung sein.

Microsoft sagt, dass sie im Herbst mit dem Testen der Funktion über ihr Xbox Insider-Programm beginnen werden. Wenn Sie sich also dafür anmelden möchten, tippen Sie hier .

Um alles zu erfahren, was Sie über Xbox Cloud Gaming von Microsoft wissen müssen, lesen Sie unseren vollständigen Bericht und die Übersicht hier .