(Pocket-lint) - Xbox hat sein kabelloses Headset für die Xbox Series X / S (und Xbox One) mit einem kabelgebundenen Paar Stereo-Gaming-Kopfhörer ergänzt.

Das Xbox Stereo-Headset ist ab sofort vorbestellbar und gehört zur "Designed for Xbox"-Reihe und bietet viele der gleichen Funktionen wie das Xbox Wireless Headset , jedoch mit Kabeln.

Das Design ist ähnlich, mit einer leichten Konstruktion und einem flexiblen Kopfband.

Die Ohrmuscheln sind extra groß und ultraweich. Das rechte Ohr dient auch als Lautstärkeregler.

Ein Mikrofonarm ist angebracht, während andere On-Ear-Steuerungen die Stummschaltung umfassen.

Das Stereokabel verfügt über eine 3,5-mm-Buchse zum Anschluss an einen Xbox Wireless Controller (über den Anschluss an der Unterseite). Ansonsten ist alles andere bekannt.

Die Soundunterstützung umfasst Dolby Atmos und DTS Headphone: X sowie Microsofts eigenes Windows Sonic.

Das Xbox Stereo Headset funktioniert auch mit Windows und natürlich mit jeder kabelgebundenen mobilen Quelle.

Dank des Fehlens von Wi-Fi- und Bluetooth-Technologie kostet das Headset deutlich weniger als das kabellose Modell. Es kann vor dem Erscheinungsdatum am 21. September vorbestellt werden und kostet 54,99 £ in Großbritannien und 59,99 $ in den USA.

Es wird weltweit veröffentlicht, sodass Sie auf der Microsoft Store-Website weitere Details und Preise für Ihre Region erfahren können.

