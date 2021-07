Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es mag fast ein Jahr gedauert haben, aber Microsoft Flight Simulator hat das Nest geflogen und seine PC-Ursprünge hinter sich gelassen und sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Series S über den Xbox Game Pass veröffentlicht.

Das Spiel wird Ihnen fast vollständig bekannt vorkommen, wenn Sie es im letzten Jahr auf dem PC gespielt haben, aber es gibt einige sorgfältige Details, um es für ein Konsolenpublikum einladender zu machen.

Es geht am 27. Juli um 16:00 Uhr BST, 8:00 Uhr PDT oder 11:00 Uhr EDT live, falls Sie sich einen Wecker stellen möchten.

Dazu gehört ein detaillierteres und einfacheres Trainingssystem, das ein wenig einfacher zu erlernen und zu erlernen sein sollte, und die Ankunft einer Liste von "Discovery Flights", die Sie über malerische Routen führen, um Ihnen einen Vorgeschmack auf die besten Aussichten zu geben Flug Simulator zu bieten hat.

Darüber hinaus ist es dem Spiel gelungen, seine berühmte visuelle Pracht auf die Konsole zu bringen, was an sich keine leichte Aufgabe ist. Auf der Xbox Series X erhalten Sie ein 30-FPS-Erlebnis in nativem 4K, etwas, das auf einem großen Fernseher wirklich umwerfend aussieht.

Auf der Serie S sind Sie bei 1080p, genießen aber immer noch 30 FPS-Glätte, während beide Asset-Streaming verwenden, um Ihre Webverbindung zu nutzen, um Details direkt aus der Cloud abzurufen.

Es ist ein technisches Wunderwerk, genau wie auf dem PC beim Start, und die Tatsache, dass es sofort auf den Game Pass kommt, bedeutet, dass Sie es sich wirklich schuldig sind, es auszuprobieren. Auf beiden Konsolen ist es jedoch ein Download, der knapp unter der 100-GB-Marke liegt. Schaffen Sie also bei Bedarf etwas Platz!

