Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox-Chef Phil Spencer hat Sonys PS5 DualSense- Controller gelobt und gibt zu, dass der Xbox Wireless Controller auch bessere Funktionen haben könnte.

Der neueste Xbox Wireless Controller wurde für die Veröffentlichung der Xbox Series X und Series S optimiert, entspricht jedoch weitgehend der vorherigen Generation.

Sonys DualSense ist jedoch ein anderer Fischkessel, mit adaptiven Triggern mit Force-Feedback, die von Entwicklern manipuliert werden können, plus haptischem Feedback, das viel besser funktioniert als einfache Rumble-Einheiten. Diese und ein paar andere Funktionen können PS5-Spiele ein wenig eindringlicher machen.

Im Gespräch mit dem Kinda Funny Gamecast (via VGC ) gab Spencer bekannt, dass Xbox zwar weiterhin an zuvor diskutierten Game Pass-Geräten arbeitet , aber auch prüft, wie der Controller verbessert werden kann: „Es gibt wahrscheinlich einige Arbeit, die wir an der Ich denke, Sony hat mit seinem Controller gute Arbeit geleistet, und wir sehen uns einiges davon an und [denken] es gibt Dinge, die wir tun sollten", sagte er.

Es scheint, als ob sich die Pläne noch in einem frühen Stadium befinden, also erwarte noch keinen wiederbelebten Xbox-Controller. Und um fair zu sein, wir mögen die aktuelle Version - sie ist robust (etwas stärker als der DualSense) und zumindest abwärtskompatibel mit der Xbox One.

