(Pocket-lint) - Die Forza Horizon-Serie hat sich in den letzten fünf Jahren einen Namen gemacht, um sich als vielleicht zuverlässigstes Mainstream-Fahr-Franchise im Gaming-Bereich zu etablieren. Mit den Weltenbummler-Spielen kannst du wunderschöne offene Welten in einer Vielzahl von lustigen Fahrzeugen erkunden.

Jetzt ist ein fünfter Eintrag auf dem Weg - Forza Horizon 5, das nach Mexiko geht und auf Hardware der nächsten Generation absolut großartig aussieht. Hier sind alle wichtigen Details und Trailer, die Sie sehen müssen.

Microsoft hat Forza Horizon 5 während seiner E3-Konferenz im Jahr 2021 vorgestellt, eine Präsentation, die für die großen Enthüllungen, die sie enthielt, sehr gut angenommen wurde. Das Spiel hat nicht nur den obigen Trailer, sondern auch eine erweiterte Gameplay-Demo, die Sie weiter unten finden.

Darüber hinaus kennen wir das Veröffentlichungsdatum - den 9. November 2021, wenn es sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf dem PC erscheinen wird. Das Spiel wird ab diesem Datum auch auf dem Game Pass landen. Wenn Sie also Mitglied dieses Dienstes sind, erhalten Sie es ohne Aufpreis.

Das Spiel sieht absolut großartig aus, aber glücklicherweise bedeutet das nicht, dass es exklusiv für Xboxes der nächsten Generation erhältlich sein wird. Es funktioniert auf der Xbox Series X und Series S, aber auch auf allen Konsolen der Xbox One-Generation. Natürlich werden Sie mit der älteren Hardware nicht die beste Leistung oder Auflösung erhalten, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass es gut funktioniert.

Wir können viel aus dem Gameplay-Material herauslesen und den Trailer enthüllen, und es sieht so aus, als ob Horizon 5 in der Vorlage der Spiele davor fortgesetzt wird. Das fiktive Horizon Festival zieht wieder in ein neues Gastland, diesmal nach Mexiko.

Das bedeutet eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, von staubigen Wüsten und Bergstädten bis hin zu üppigen Dschungeln und vulkanischen Gebieten. Es wird auch ein extrem wechselhaftes dynamisches Wetter geben, das massive Gewitter, Sandstürme und alles dazwischen heraufbeschwört, mit einem Tag- und Nachtzyklus, den Sie genießen können.

Die Landschaft ist immerhin der Hauptstar eines Forza Horizon-Spiels, und Mexiko sieht erstaunlich aus, insbesondere in der 4K-Präsentation der Trailer, die seine Leistung auf Xbox Series X oder einem High-Spec-PC darstellt.

Es gibt herrlich hochauflösende Texturen, die jeden Felsen und Busch fast fotorealistisch aussehen lassen, und die Beleuchtung ist wie immer super beeindruckend und fängt die unterschiedlichen Töne der Sonne genau ein, so wie das vorherige Spiel das Aussehen und das Gefühl schottischer Landstraßen genagelt hat.

Natürlich wird auch viel Rennsport gezeigt, mit der üblichen Mischung aus echten Supersportwagen, die mit Offroadern, Oldtimer-Motoren und mehr vermischt werden, und wir können uns vorstellen, dass sich die Liste der verfügbaren Autos gegenüber dem Angebot erweitert hat von Horizon 4 beim Start.

Es wird auch wieder einen Online-Multiplayer geben, der einfach durch Stoppen bei Veranstaltungen am Straßenrand oder durch Herausfordern vorbeifahrender Fahrzeuge zu Rennen unterwegs initiiert wird. Ebenfalls zurückgekehrt ist The Eliminator, Forzas eigene Version eines Battle Royale, in dem Sie über die Karte rasen müssen, um einem schrumpfenden Kreis zu entkommen. Es macht viel Spaß, also hoffen wir, dass es für das nächste Spiel ein wenig erweitert wird.

Die Leistung ist auch für ein Rennspiel wichtig, und obwohl wir keine Bestätigung für die Xbox One-Stufen haben, wissen wir, dass das Spiel auf der Xbox Series X mit 60 FPS in 4K läuft, während es auf der Series S 30 FPS in 1080p sein wird . Dies sind jedoch nur die Standardeinstellungen, wobei 60 FPS auch bei der Serie S mit reduzierten Details verfügbar sind.

Ein neues System namens EventLab ermöglicht es den Spielern auch, ihre eigenen verrückten Rennen mit benutzerdefinierten Regeln zu erstellen, sodass Sie Hindernisparcours und Strecken einrichten können, um das Rennen gegen Ihre Freunde so haremsisch zu gestalten, wie Sie es sich wünschen, was großartig klingt.

