So spielen Sie Xbox Cloud Gaming auf iPhone und iPad

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming ist jetzt offiziell für iPhone und iPad verfügbar.

Und während es den Safari-Browser verwendet, können Sie Ihrem Startbildschirm ein App-Symbol hinzufügen, sodass Sie jedes Mal mit einem einzigen Tippen ein Vollbild-Erlebnis ohne URL haben.

Hier erfahren Sie, wie Sie es einrichten und was Sie brauchen.

Xbox Cloud Gaming bietet mehr als 100 Spiele zum Streamen über eine Internetverbindung mit bis zu 1080p 60fps (im aktuellen Beta-Modus).

Es ist für Xbox Game Pass Ultimate- Abonnenten verfügbar, also müssen Sie es zuerst erhalten (falls Sie dies noch nicht getan haben). Es kostet 10,99 £ / 14,99 $ pro Monat und beinhaltet außerdem über 300 Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S, 200 Spiele für Windows-PCs, alle bei EA Play verfügbaren Spiele, Xbox Live Gold für Online-Spiele sowie exklusive Rabatte und Angebote .

Nach dem Abonnieren müssen Sie die folgenden Anweisungen befolgen, um Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate auszuführen und auf Ihrem iPhone oder iPad zu installieren (siehe Liste der kompatiblen Geräte unten).

1. Öffnen Sie den Safari-Browser und gehen Sie zu xbox.com/play . Hinweis: Während Xbox Cloud Gaming auch über den Chrome-Browser (und Microsoft Edge) funktioniert, funktioniert es am besten in Safari und Sie müssen es verwenden, um ein App-Symbol für Ihren Startbildschirm zu erstellen.

2. Tippen Sie auf „Anmelden“ und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an, das mit Xbox Game Pass verknüpft ist. Der Startbildschirm von Xbox Cloud Gaming (Beta) wird angezeigt. Schauen Sie auf den unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf die Schaltfläche zum Teilen (das Feld mit einem Aufwärtspfeil darin).

3. Scrollen Sie nach unten zu "Zum Startbildschirm hinzufügen", tippen Sie darauf und ein Popup wird mit einem Cloud Gaming-Symbol und einer URL-Adresse angezeigt. Tippen Sie oben rechts auf "Hinzufügen".

4. Sie haben jetzt ein neues App-Symbol auf Ihrem Homescreen mit dem Titel "Cloud Gaming". Tippen Sie darauf und Sie werden aufgefordert, sich erneut anzumelden. Der vollständige Xbox Cloud Gaming-Dienst ist jetzt verfügbar und Sie müssen dieses App-Symbol nur jedes Mal öffnen, wenn Sie in Zukunft spielen möchten. Hinweis: Das App-Symbol wird zwar auf Ihrem Startbildschirm angezeigt, ist jedoch nicht in der App-Bibliothek Ihres iPhones verfügbar, da es sich nicht um eine echte App handelt.

Sie können einige Cloud-Gaming-Titel mit einer Bildschirmtastatur spielen, aber das ist nicht ideal und die überwiegende Mehrheit der Spiele unterstützt dies nicht.

Stattdessen benötigen Sie wirklich ein Bluetooth-Gamepad mit einer Beschreibung. Sie können ein kompatibles Razer Kishi Pad erhalten, das zu Ihrem iPhone passt, um es eher wie einen Nintendo Switch zu machen. Wenn Sie jedoch einen Xbox Wireless Controller herumliegen haben (sogar der letzten Generation), können Sie stattdessen einen davon verwenden.

Vielleicht möchten Sie auch in einen Spielclip für Ihr Handy investieren.

Um eine Xbox One/Series X/S mit Ihrem iPhone zu verbinden, halten Sie zuerst die kleine Pairing-Taste oben am Controller gedrückt, bis das Xbox-Logo schnell zu blinken beginnt.

Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres iPhones oder iPads in der Haupteinstellungs-App auf. In zusätzlichen Geräten sollte der Xbox Wireless Controller angezeigt werden. Tippen Sie darauf und es sollte sich verbinden - das Licht am Controller hört auf zu blinken und leuchtet weiter.

Job erledigt.

Während Xbox Cloud Gaming möglicherweise auf älteren iPhones und iPads funktioniert, garantiert Microsoft nur Folgendes:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Air (3. Generation)

iPad Air (4. Generation)

iPad Pro 11 2. Generation

iPad Mini 5. Generation

iPad 8. Generation

Schreiben von Rik Henderson.