Neue Razer Kishi für iPhone-Leads optimiert für die Xbox-Reihe

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming wurde für noch mehr Benutzer eingeführt, nachdem die begrenzte Betaphase beendet wurde, und steht jetzt jedem iPhone- oder iPad-Benutzer mit einem Game Pass Ultimate-Konto zur Verfügung.

Die Hersteller von Zubehörteilen wollten das Beste aus dieser Enthüllung machen und haben neue Produkte auf den Markt gebracht, die das Spielen von Ihrem iOS-Gerät so bequem wie möglich machen.

An der Spitze der Aufstellung steht Razer mit einem aufgefrischten Look für sein Kishi-Gamepad für das iPhone. Der Controller selbst ist der gleiche wie der bereits vorhandene, aber Razer hat das Design aktualisiert.

Der neue Controller verfügt über monochrome Tasten anstelle der blau/grün/rot/gelben Tasten des Vorgängermodells. Es verfügt auch über einen Lightning-Anschluss und eine MFi-Zertifizierung, sodass es mit so ziemlich jedem iPhone funktioniert, indem es einfach an Ihr Gerät angepasst wird.

Es kann ab sofort zu einem Preis von 99,99 USD in den USA oder 129,99 € in Europa vorbestellt werden . Oder Sie sparen etwas Geld und bestellen das Modell der ersten Generation mit bunten Knöpfen.

Das Backbone One gesellt sich zu Razer in der Designed for Xbox-Familie. Es ist ein bekanntes Konzept - ähnlich dem Kishi -, da es über einen Lightning-Anschluss verfügt und sich so erweitern lässt, dass es auf so ziemlich jedes iPhone passt.

Mit der Backbone-Taste können Sie direkt in den Game Pass-Dienst starten und verspricht dank der Implementierung einer Technologie mit geringer Latenz "unglaublich reaktionsschnelles Spielen". Darüber hinaus verfügt es wie Xbox Wireless Controller über eine Aufnahmetaste, mit der Sie Ihr Gameplay markieren und teilen können.

Wie der Razer Kishi wird er in den USA für 99 US-Dollar verkauft.

Da iPhone und iPad Xbox Wireless Controller unterstützen, gibt es möglicherweise viele von Ihnen, die nur Ihre vorhandenen Controller verwenden möchten. Vor diesem Hintergrund verfügt Otterbox – ein Unternehmen, das vor allem für die Herstellung langlebiger Koffer bekannt ist – über ein Batterie- und Halterungssystem.

Power Swap-Akkus sind so konzipiert, dass Sie mitten im Spiel einfach einen Akku herausnehmen und gegen einen anderen austauschen können. Dank der Easy-Switch-Methode, die eine eigene Backup-Batteriezelle enthält, bleibt der Controller während des Austauschs eingeschaltet und verbunden.

Es verfügt über LEDs auf der Rückseite, um Ihnen anzuzeigen, wie viel Akku noch übrig ist, und wird mit einem Dock zum Aufladen von zwei der beiden im Kit enthaltenen Akkus geliefert.

Es ist in den USA für 59,95 US-Dollar erhältlich und wird direkt von Microsoft verkauft.

Schreiben von Cam Bunton.