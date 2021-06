Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox nutzte seine Hauptpräsentation für die E3 2021 , um etwas zu bestätigen, das bereits reichlich klar war – es hat ernsthafte Pläne, wenn es um den Xbox Game Pass geht. Von den über 30 Spielen, die während des Streams gezeigt werden, werden 28 vollständig zum Game Pass kommen.

Dazu gehören mehrere neu angekündigte Exklusive, von denen einige ziemlich bedeutende Überraschungen wie Forza Horizon 5 sind – und alle sind für jeden, der den Dienst abonniert, sehr willkommen.

eichhörnchen_widget_158169

Die vollständige Liste der Spiele, die im Rest des Jahres 2021 zum Xbox Games Pass kommen werden, enthält einige Favoriten aus den letzten Jahren sowie neue Debütanten. Sie finden sie unten zusammen mit ihren jeweiligen Veröffentlichungsdaten:

Yakuza wie ein Drache (13. Juni)

D&D Dark Alliance (22. Juni)

Flugsimulator (27. Juli)

Der Aufstieg (29. Juli)

Hades (13. August)

Zwölf Minuten (19. August)

Psychonauten 2 (25. August)

Aragami 2 (17. September)

Zobel (23. September)

Zurück 4 Blut (12. Oktober)

Age of Empires IV (28. Oktober)

Forza Horizon 5 (9. November)

Aktenvernichter (Dezember)

Anacrusis (Herbst)

Verachtung (Herbst)

Halo Unendlich (Urlaub)

Unter uns (2021)

Hallo Nachbar 2 (2021)

Die Gunk (2021)

Dazu kommen einige Titel, die weiter entfernt sind, darunter Bethesdas lang erwartetes Starfield, das nächste vollständige Forza Motorsport-Spiel, Fable und mehr, die alle ab ihrem Veröffentlichungsdatum auf dem Game Pass sein werden, auch wenn dieses Datum etwas unklar ist .

Das Xbox & Bethesda-Showcase:



30+ Spiele gezeigt

1️⃣27 Spiele kommen zu @XboxGamePass

6 riesige Spielveröffentlichungen in 6 Monaten, den ganzen Tag 1 auf XGP

2 exklusive @Bethesda- Titel



Mehr sehen: https://t.co/Lxd3vlIja2 pic.twitter.com/UCttLFlNnB — Xbox (@Xbox) 13. Juni 2021

Die Hauptpräsentation zeigte eine Liste von 27 Spielen, die zum Service kamen, und krönte dann alles mit der Enthüllung von Arkane Austins Redfall, dem 28. und letzten Spiel, das enthüllt wird.

Alles in allem ist dies ein klarer Vertrauensbeweis (oder zumindest eine Investition) in den Service und eine Verpflichtung, ihn für Kunden äußerst attraktiv zu halten. Darüber hinaus gibt es eine absolute Vielzahl von Spielen auf dieser Liste, die wir kaum erwarten können, sie in die Hände zu bekommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.