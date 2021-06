Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox startet am Dienstag, den 15. Juni 2021, sein zweites jährliches Summer Game Fest-Demo-Event. Sie können über 40 Spiele auf Ihrer Xbox One oder Xbox Series X /S ausprobieren.

Im Rahmen des Summer Game Fests , einer Online-Veranstaltung mit neuen Spielen und Trailern, konzentriert sich der Xbox- Demo-A-Thon auf ID@Xbox-Indie-Titel.

Es dauert jedoch nicht lange, alle Demos herunterzuladen und zu spielen, sie werden am Montag, 21. Juni, am Ende des Spiels verschwinden.

Es ist auch erwähnenswert, dass Demos möglicherweise nicht vollständig repräsentativ für die endgültigen Spiele sind, da viele sich noch zu Beginn des Entwicklungszyklus befinden.

Eine vollständige Liste der auf dem Xbox-Dashboard verfügbaren Optionen wird kurz vor ihrem Erscheinen verfügbar sein, aber Xbox hat bereits einige detailliert beschrieben.

Sable scheint ein Fahrabenteuer im Weltraum zu sein, bei dem Sie mit einem Segelflugzeug über unfruchtbares Ödland fahren. Lake ist ein Abenteuerspiel, das in den 80er Jahren spielt. The Riftbreaker ist ein Überlebensspiel zum Aufbau von Basen, in dem einige Action-RPGs als Ergänzung enthalten sind.

Echo Generation ist ein rundenbasiertes Abenteuerspiel, das in den frühen 90ern spielt. Es verfügt über Voxel-Grafiken. Und Tunic ist ein Spiel, das Taschenfussel in einem sehr frühen Stadium während der E3 2018 in LA sah. Es ist ein Zelda-artiges Action-RPG mit einem süßen Fuchs in der Hauptrolle und ist sehr sehenswert (sah schon damals großartig aus).

Top PS4-Spiele 2021: Die besten PlayStation 4- und PS4 Pro-Spiele, die jeder Spieler besitzen muss von Rik Henderson · 17 April 2021 Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden. Es gibt auch viele Schnäppchen.

Schreiben von Rik Henderson.