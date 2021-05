Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Xbox-Team hat in den letzten 20 Jahren vielleicht einige der größten Gaming-Franchise-Unternehmen der Welt gegründet und dabei Größen wie Halo und Gears of War bekannt gemacht, aber es ist fair zu sagen, dass es den mobilen Raum nie wirklich erobert hat.

Dies könnte teilweise erklären, warum Xbox Games Studios gerade eine Partnerschaft mit Tencent, insbesondere der Tochtergesellschaft des chinesischen Riesen Timi, angekündigt hat, um gemeinsam Spieleprojekte zu erkunden.

Die offizielle Ankündigung enthält zwar nichts, was ausdrücklich bestätigen könnte, dass die Idee darin besteht, an mobilen Titeln zu arbeiten, aber das ist das Kernland von Tencent. Wir wären also ziemlich überrascht, wenn sich etwas anderes herausstellen würde.

Timi ist, wenn auch nicht ganz ruhig, einer der größten Entwickler der Welt, gemessen am Umsatz, und hat an einigen äußerst beliebten mobilen Titeln gearbeitet, darunter Call of Duty: Mobile, das rasant ansteigt.

Welche Franchise-Unternehmen in der neuen Partnerschaft zu gewinnen sein könnten, ist derzeit nicht bekannt, und reine mobile Titel stellen eine interessante Frage für Xbox dar. Würden sich nicht lieber Leute für Xbox Game Pass Ultimate anmelden und einfach Spiele in Konsolenqualität auf ihre Spiele streamen? Immerhin Telefone?

Dennoch werden wir wahrscheinlich später mehr über den Deal erfahren, wenn Projekte tatsächlich in Bewegung sind und es noch etwas zu verkünden gibt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.