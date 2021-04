Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox hat seine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft so geändert, dass sie nicht mehr für kostenlose Spiele gilt. Das bedeutet, dass mehr als 50 Titel jetzt wirklich kostenlos sind und kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich sind, um sie abzuspielen.

Sie benötigen weiterhin ein kostenloses Xbox Live-Konto, müssen jedoch nicht für die Gold-Mitgliedschaft bezahlen.

Hier sind die Spiele, die Sie kostenlos spielen können, einschließlich einiger Highlights, mit denen Sie sofort beginnen sollten.

Laden Sie einfach eines der folgenden Spiele über den Xbox Store auf Ihre Xbox One oder Xbox Series X / S herunter und klicken Sie weiter. Es steckt wirklich nicht viel mehr dahinter.

Obwohl die folgenden Spiele jetzt ohne Xbox Live Gold-Mitgliedschaft verfügbar sind, benötigen Sie sie dennoch für den Online-Multiplayer-Zugriff auf kostenpflichtige Titel wie FIFA 21- und Call of Duty-Spiele, die nicht Warzone sind.

Außerdem erhalten Sie jeden Monat mehrere völlig kostenlose Spiele , die Nichtmitgliedern nicht zur Verfügung stehen.

Wenn Sie immer noch das Bedürfnis haben, Xbox Live Gold zu abonnieren, kostet dies £ 6,99 / $ 9,99 pro Monat. Der kostengünstigste Weg, dies zu erreichen, ist der Xbox Game Pass Ultimate , der 10,99 £ / 14,99 $ pro Monat kostet.

Dazu gehören Xbox Live Gold, Zugriff auf mehr als 300 Xbox-Spiele, mehr als 200 Windows 10-PC-Spiele, der Backkatalog von Electronic Arts über EA Play, Zugriff auf Spiele über Cloud-Streaming und vieles mehr.

Hier sind fünf kostenlose Spiele, die wir empfehlen, dass Sie sofort spielen ...

Das kostenlose COD Battle Royale-Spiel hat sich seit seiner Einführung vor einigen Jahren als großer Erfolg erwiesen. Es wird auch häufig mit neuen Karten und Ereignissen im Spiel aktualisiert.

Wie bei Warzone ist dies eine naheliegende Wahl, aber Sie können die Klasse nicht ignorieren. Das FPS-Spiel wurde seit dem Start kostspielig aktualisiert und bietet neue Herausforderungen, Skins und Charaktere. Wenn Sie noch nie den Sprung gewagt haben, ist jetzt sicherlich die richtige Zeit.

Einige wissen es nicht, aber in Destiny 2 gibt es viel zu spielen, ohne eine der Erweiterungen kaufen zu müssen. Einige Missionen und PVP-Aktionen in The Crucible stehen Ihnen für den Anfang zur Verfügung.

Trekkies werden eine Menge aus Star Trek Online herausholen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen. Mit dem Online-Rollenspiel für mehrere Spieler können Sie Ihren eigenen Kapitän erstellen und das Star Trek-Universum bereisen, Charaktere aus den Shows treffen und vieles mehr.

Apex Legends, ein weiteres äußerst beliebtes Battle Royale-Spiel, ist von Respawn Entertainment (Titanfall) und bietet, wie viele der oben genannten, Seasons mit regelmäßig neuen Inhalten.

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

Apb neu geladen

Apex Legends

Bewaffnete Kriegsführung

Schlachtinseln: Kommandanten

Segen entfesselt

Schlägerei

Call of Duty: Kriegsgebiet

Durchgreifen

Durchgreifen 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: FOAD

Darwin-Projekt

Unerschrocken

DC Universe Online

Tot oder lebendig 5 Letzte Runde: Core Fighters

Tot oder lebendig 6: Kernkämpfer

Trotz 2050

Schicksal 2

Doritos Crashkurs

Dungeon Defenders II

Eingetragen

Ewiges Kartenspiel

Familienspieleabend

Angelplanet

Vierzehn Tage

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Gefahrenzone

Hawken

Hyper Scape

Killerinstinkt

Korgan

Minion Masters

Niemals Winter

Outriders (Demo)

Paladine

Weg des Exils

Phantasy Star Online 2

Phantomstaub

Flipper FX2

Prominenz Poker

Reich Royale

Hobbyraum

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Raketenliga

Rogue Company

Skyforge

SCHLAGEN

Raumherren

Zauberbruch

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

Das Four Kings Casino und Slots

Zu menschlich

Fundgrube

Kraft

Kriegsgewitter

Warface

Warframe

Welt der Panzer

World of Warships: Legenden

Yaris

