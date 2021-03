Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox veranstaltete Ende letzter Woche ein Indie-Games-Showcase-Event , bei dem 22 brandneue Spiele angekündigt wurden, die in den kommenden Monaten zu Game Pass hinzugefügt werden.

STALKER 2 - die lang erwartete Fortsetzung von Shadow of Chernobyl aus dem Jahr 2007 - steht möglicherweise an der Spitze der Spiele, darunter viele, die ab dem ersten Tag ihrer Veröffentlichung hinzugefügt werden. Das FPS-RPG von GSC Game World ist exklusiv für Windows und Xbox Series X / S erhältlich. Letztere erhalten es ab dem Start auf Game Pass.

Es ist noch nicht klar, wann das sein könnte, da es noch ziemlich früh in der Entwicklung zu sein scheint, aber es sieht ziemlich anständig aus, selbst in einem Trailer, der im letzten Juli veröffentlicht wurde.

Andere Spiele, die zu Game Pass kommen, sind Way to the Woods, Sable und Boyfriend Dungeon.

Einige kommen auf PC, Cloud und Konsole, andere nur auf die Konsole. Sie können die gesamte Liste unten sehen.

Kunst der Rallye (Cloud und Konsole)

Astria Ascending (Wolke und Konsole)

Backbone (Cloud und Konsole)

Boyfriend Dungeon (Konsole und PC)

Craftopia (Konsole und PC)

Dead Static Drive (Konsole und PC)

Rand der Ewigkeit (Cloud und Konsole)

Hallo Nachbar 2 (Cloud und Konsole)

Bibliothek von Ruina (Wolke und Konsole)

Kleine Hexe im Wald (Wolke und Konsole)

Moonglow Bay (Wolke und Konsole)

Narita Boy (Cloud und Konsole)

Niemand rettet die Welt (Cloud und Konsole)

Omno (Cloud und Konsole)

Neu kompilieren (Cloud, Konsole und PC)

Sable (Konsole und PC)

Sie träumt anderswo (Konsole und PC)

STALKER 2 (Cloud und Konsole)

Der Aufstieg (Cloud, Konsole und PC)

Undungeon (Cloud, Konsole und PC)

Weg zum Wald (Wolke und Konsole)

Das Wild im Herzen (Konsole)

Schreiben von Rik Henderson.