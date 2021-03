Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bereits im Januar hatte Xbox eine kleine PR-Katastrophe in Form einer angekündigten Preiserhöhung für Xbox Live Gold. Outcry machte in kürzester Zeit eine Kehrtwende, aber Microsoft ging noch einen Schritt weiter und kündigte an, dass es den kostenlosen Multiplayer-Modus für kostenlose Titel auf der Plattform ermöglichen würde.

Das ist etwas, das im Vergleich zu Sony und Nintendo zu lange nicht vorhanden war, aber nicht sofort aktiviert wurde, wahrscheinlich weil eine Infrastruktur vorhanden sein musste (schließlich zieren Hunderte Millionen Spieler Fortnite und Warzone ).

Jetzt ist ein Update aufgetaucht - Xbox tritt über das Xbox Insider-Programm und nur für einige ausgewählte Benutzer in diesem Testsystem in die Testphase für die Funktion ein.

Nach unserer Ankündigung Anfang dieses Jahres beginnen wir mit dem Testen des Entsperrens von MP für F2P-Spiele https://t.co/c6tfdSo5Ys https://t.co/ixUGmwn7Ii - Larry Hryb (@majornelson), 24. März 2021

Das deutet darauf hin, dass es noch eine Weile dauern kann, bis das Feature für alle verfügbar ist, aber es ist immer noch eine sehr positive Entwicklung. Es wird von jedem begrüßt, dessen einzige wirkliche Besessenheit ein Spiel ist, das er bald nicht mehr bezahlen muss, um es zu spielen.

Durch die Änderung können Spieler auch den Party-Chat und die Funktionen von Looking 4 Groups nutzen, was bedeutet, dass sie trotz der Tatsache, dass sie frei spielen können, keine zweitklassige Erfahrung machen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.