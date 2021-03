Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat seine Online-Plattform offiziell von Xbox Live in Xbox Network umbenannt und aktualisiert die Xbox-Erfahrung, um den neuen Namen aufzunehmen, wie erstmals von The Verge berichtet , das eine Erklärung von Redmond mitteilte, in der die Änderung bestätigt wurde.

"Das Xbox-Netzwerk bezieht sich auf den zugrunde liegenden Xbox-Onlinedienst, der auf die Microsoft- Servicevereinbarung aktualisiert wurde", sagte ein Microsoft-Sprecher. "Das Update von" Xbox Live "auf" Xbox-Netzwerk "soll den zugrunde liegenden Dienst von Xbox Live Gold-Mitgliedschaften unterscheiden."

Microsoft nennt die Online-Plattform der Xbox Xbox Live. Es beinhaltet die Möglichkeit, mit Freunden zu interagieren, Spiele herunterzuladen und vieles mehr. Xbox Live Gold ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, mit dem Sie Spiele online spielen können. Sein Name wird im Rahmen dieser neuen Rebranding-Ankündigung nirgendwo verwendet. Tatsächlich ist die Xbox Live Gold- Mitgliedschaft seit mehr als einem Jahrzehnt eine Hauptstütze des Xbox-Spielens.

Wie bei PlayStation Plus war es für Online-Spiele in drei Konsolengenerationen obligatorisch. Es kostet 9,99 USD pro Monat und bietet nicht nur Zugang zu Online-Spielen, sondern auch einige kostenlose monatliche Spiele über Games With Gold. Xbox bietet außerdem Xbox Live Gold-Vergünstigungen mit einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement, das den Xbox Game Pass-Zugriff umfasst , für insgesamt 15 US-Dollar pro Monat.

Wie auch immer, einige Benutzer auf Twitter haben bereits die Namens- / Markenänderung auf ihren Xbox-Konsolen bemerkt. Hier ist ein Beispiel:

Das Dashboard bezeichnet es nicht mehr als Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20. März 2021

Schreiben von Maggie Tillman.