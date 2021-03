Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie jemals gesehen haben, dass Ihre Xbox- Download-Geschwindigkeiten sinken, wenn auch ein Spiel im Hintergrund läuft, werden Sie erfreut sein zu wissen, dass Microsoft derzeit eine neue Funktion testet, um Ihnen zu helfen.

Wenn Sie derzeit die besten Download-Geschwindigkeiten für Updates und neue Spiele wünschen, kann ein Spiel derzeit nicht im Hintergrund angehalten werden. Sie müssen es ganz beenden und das Menü informiert Sie sogar darüber.

Im Menü "Warteschlange verwalten" für Insider-Betatester wurde jedoch eine neue Schaltfläche "Mein Spiel anhalten" angezeigt. Es wird angezeigt, ob im Hintergrund ein Spiel ausgeführt wird. Wenn Sie darauf klicken, kann das Spiel weiterhin fortgesetzt werden (oder auf Xbox Series X / S schnell fortgesetzt werden), ohne dass es von Grund auf neu geladen werden muss. Es wird jedoch sogar ein Systemgrunzen auslösen, um Ihre Downloads zu beschleunigen.

Hey Xbox Insider! Haben Sie bemerkt, dass diese Änderungen jetzt eingeführt werden? Wenn Sie in der Warteschlange anhalten, können Sie mit voller Geschwindigkeit herunterladen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihr Spiel wieder aufgenommen werden kann (oder in Serie X | S schnell wieder aufgenommen werden kann). Neue Banner in der vollständigen Bibliothek führen Sie zu nützlicheren Kategorien! pic.twitter.com/L49winRpM0