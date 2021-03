Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neue Xbox Wireless Headset gefällt uns sehr gut - es bietet einen brillanten Wert und einen beeindruckenden Sound für Xbox-Spiele. Wir hatten jedoch bei unseren Tests nicht so viel Glück wie IGN Italy, das beim Anschließen des Headsets an die Konsole eine verwirrende Nachricht erhielt.

Die Konsole teilte ihnen mit, dass "ein Update für das VR-Headset verfügbar ist", eine ziemlich verwirrende Nachricht, da Xbox kein VR-Headset hat. Dies brachte die Gerüchteküche sofort in Flammen mit der Idee, dass Microsoft heimlich an einem VR-System für seine Konsolen arbeitet.

Es ist eine Idee, die angesichts des relativen Erfolgs von PlayStation VR und des wachsenden Interesses an VR im Laufe der Zeit an der Oberfläche Sinn macht, aber es gibt einen fatalen Fehler - Phil Spencer, Xbox-Chef Honcho, hat wiederholt gesagt, dass dies keine Pläne sind Bereich.

Tatsächlich ist Microsoft schnell vorgegangen, um die Angelegenheit erneut zu klären, und hat The Verge mitgeteilt, dass "die Kopie in dieser Fehlermeldung aufgrund eines Lokalisierungsfehlers ungenau ist" und dass "VR für die Konsole derzeit kein Schwerpunkt für uns ist".

Es war also ein kurzlebiger Hoffnungsschimmer für die Xbox-Spieler, die sich nach VR-Spaß sehnen. Trotzdem hat Spencer nie ausgeschlossen, dass Xbox in Zukunft VR macht. Wir würden also sagen, dass es in diesem Bereich noch viel langfristige Hoffnung gibt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.