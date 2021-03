Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Übernahme von ZeniMax Media durch Xbox, einschließlich der Bethesda Game Studios, ist endlich abgeschlossen . Das wird dazu führen, dass später in dieser Woche eine ganze Reihe neuer Spiele auf dem Xbox Game Pass erscheinen.

Es wird auch bedeuten, dass einige zukünftige Bethesda-Spiele laut Phil Spencer zumindest für Xbox und Windows exklusiv sein werden.

In einem Blog-Beitrag auf Xbox Wire erklärte Spencer: "Mit den Bethesda-Kreativteams sollten Spieler wissen, dass Xbox-Konsolen , PC und Game Pass der beste Ort sind, um neue Bethesda-Spiele zu erleben, einschließlich einiger neuer Titel in der Zukunft, die exklusiv für Xbox- und PC-Spieler sein wird. "

Dies könnte für einige PlayStation 5-Besitzer ein Schock sein, die den Eindruck hatten, dass die Übernahme Bethesdas Veröffentlichungsmuster nicht ändern würde.

Wir bezweifeln, dass die zukünftigen Exklusivprodukte im Bereich der Fortsetzungen von Elder Scrolls 6 oder Fallout liegen werden, aber wer weiß?

Das gesamte Angebot an neuen Studios, die im Rahmen des Buy-outs hinzugefügt wurden, umfasst auch Arkane, aber PlayStations zeitgesteuertes Exklusiv bei Deathloop wird weiterhin gewürdigt.

MachineGames, Alpha Dog, Roundhouse Studios, Tango Gameworks und ZeniMax Online Studios gehören ebenso zum Geschäft wie id Software.

"Wir werden später in diesem Jahr mehr darüber zu berichten haben, was als nächstes für unsere Teams kommt. Um diesen besonderen Moment richtig zu feiern, bringen wir später in dieser Woche weitere Bethesda-Spiele in den Xbox Game Pass. Bleiben Sie dran, um weitere Details zu erfahren", fügte er hinzu Spencer.

Schreiben von Rik Henderson.