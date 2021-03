Xbox könnte bald 1080p-Streaming zu xCloud hinzufügen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat große Pläne für seinen xCloud-Spiele-Streaming-Dienst , einschließlich iOS-Unterstützung und einer dedizierten PC-App. Wenn es jedoch auf größeren Bildschirmen ausgeführt werden soll - beispielsweise auf Tablets und Monitoren -, muss die Auflösung wirklich berücksichtigt werden.

Gegenwärtig laufen xCloud-Spiele in 720p - was für einen Telefonbildschirm, der nicht größer als 6,5 Zoll ist, großartig ist, aber nichts Größeres schneidet. Aus diesem Grund testet das Unternehmen Berichten zufolge 1080p-Streaming.

Damit wird es mit Google Stadia (für Nicht-Pro-Mitglieder) und Nvidia GeForce Now in Einklang gebracht. Es wird auch möglich sein, mehr Details zu sehen, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Unternehmen gerade dabei ist, seine Server von Xbox One auf Xbox Series X-Hardware umzustellen.

Eine Quelle schickte Windows Central ein Screengrab von Hellblade: Senuas Sacrifice, das 1920 x 1080 zum Beweis gespielt wurde. Die Site griff auch nach demselben Spiel, das über ihren eigenen xCloud-Stream lief, um den Unterschied zu zeigen.

1/2 Windows Central

Hoffentlich sehen wir bald eine Consumer-Version der verbesserten Streaming-Technologie.

In anderen xCloud-Nachrichten hat sich Tom Warren von The Verge kürzlich die oben erwähnte, bevorstehende Windows-App angesehen.

scoop: Hier ist ein Blick auf die unveröffentlichte xCloud-App von Microsoft für Windows. Mit dieser App können Sie Xbox-Spiele von einer X / S-Konsole der Xbox-Serie oder von xCloud streamen. Ausführliche Informationen finden Sie hier: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO Top Nintendo Switch-Spiele 2021: Die besten Switch-Spiele, die jeder Spieler besitzen muss von Rik Henderson · 1 März 2021 27. Februar 2021

Neben dem Streamen von xCloud-Spielen können Benutzer damit auch Spiele von ihrer Xbox Series X / S in der nächsten Generation fernspielen.

Schreiben von Rik Henderson.