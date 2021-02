Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach monatelangen Spekulationen hat Mediatonic bestätigt, dass Fall Guys endlich auf Xbox zusteuert.

Ab diesem Sommer ist Fall Guys: Ultimate Knockout für Xbox One und Xbox Series X / S verfügbar. Im Moment gibt es nur wenige andere Details, aber ein offizieller Tweet zeigt einen Fall Guy, der sich einen Xbox Wireless Controller schnappt und ein Markenzeichen "woo-hoo" ausruft.

Hat jemand XBOX gesagt?



Ich schwöre, ich höre jemanden sagen XBOX



Fall Guys kommt zu Xbox Series XIS und Xbox One



SOMMER 2021



RT wenn du es warst , der Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE sagte - Fall Guys Staffel 3.5 (@FallGuysGame) 18. Februar 2021

Dies geschieht auf der Rückseite von Nintendo Direct am Mittwoch, wo angekündigt wurde, dass Fall Guys ungefähr zur gleichen Zeit auch auf Nintendo Switch verfügbar sein werden.

Das Spiel ist jetzt weit in der dritten Staffel für PC und PlayStation, nachdem es sich als großer Erfolg erwiesen hat, als es letztes Jahr im Rahmen von PS Plus an PS4-Besitzer verschenkt wurde.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über eine "Bohne" in einem der albernsten (und unterhaltsamsten) Battle Royale-Spiele. Von allen Online-Spielern müssen Sie einer der wenigen sein, die in jeder Runde noch stehen - Einzel- und Teamrunden bieten durchweg ein unterschiedliches Gameplay.

Das Hauptziel ist es, Spielwährung für ästhetische Gegenstände und Kostüme zu verdienen.

Wir wissen noch nicht, ob Fall Guys: Ultimate Knockout Teil des Xbox Game Pass sein wird, wenn es startet, wie zuvor gemunkelt, aber es wird sich in beiden Fällen als sicherer Feuerschlag erweisen.

Schreiben von Rik Henderson.