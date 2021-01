Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am Freitag kündigte Xbox eine Preiserhöhung für Xbox Live Gold an . Es sollte um 1 Dollar pro Monat steigen.

Am Ende desselben Tages zog es sich jedoch zurück ... massiv. Tatsächlich hat es nicht nur den Preisanstieg zurückgezogen, sondern bald auch etwas bieten, wonach alle Xbox- Spieler seit den Xbox 360-Tagen gefragt haben - kostenlose Multiplayer-Spiele können kostenlos online gespielt werden. Sie benötigen keine Gold-Mitgliedschaft mehr, um Spiele wie Fortnite zu spielen.

Einige mögen dies als Fehler von Xbox ansehen, aber es ist äußerst positiv, dass ein Unternehmen seinen Kunden tatsächlich zugehört und schnell Abhilfe geschaffen hat - sogar einen weiteren Anreiz.

"Wir haben es heute vermasselt und Sie haben uns zu Recht Bescheid gegeben. Das Verbinden und Spielen mit Freunden ist ein wesentlicher Bestandteil des Spielens, und wir haben die Erwartungen der Spieler, die jeden Tag darauf zählen, nicht erfüllt. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dies nicht zu tun." Ändern Sie die Preise für Xbox Live Gold ", heißt es in einem Beitrag im Xbox Wire-Blog .

"Wir machen diesen Moment zu einer Gelegenheit, Xbox Live besser an die Art und Weise anzupassen, wie wir den Spieler im Mittelpunkt seiner Erfahrung sehen. Für kostenlose Spiele benötigen Sie keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mehr, um zu spielen." Diese Spiele auf Xbox. Wir arbeiten hart daran, diese Änderung in den kommenden Monaten so schnell wie möglich umzusetzen. "

Die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ist seit mehr als einem Jahrzehnt eine Hauptstütze des Xbox-Spielens. Wie PS Plus war es für Online-Spiele in drei Konsolengenerationen obligatorisch. Diese neuesten Nachrichten werden von vielen Eltern begrüßt, die sich zusätzliche Dienstleistungen einfach nicht leisten können.

Schreiben von Rik Henderson.