Die Xbox Series S ist ab sofort bei Amazon UK erhältlich

(Pocket-lint) - Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, eine Vorbestellung für die Xbox Series X oder die Xbox Series S zu ergattern, hat Amazon UK jetzt einige Bestände der Series S live - hier sind die neuesten Deal-Links:

Der Lagerbestand der Xbox Series X und Xbox Series S ist im Allgemeinen immer noch knapp, obwohl es den Anschein hat, dass die Series S allmählich leichter verfügbar ist, entweder direkt oder über ein monatliches Xbox All Access- Abonnement.

Das bedeutet, dass Sie eine monatliche Gebühr für 24 Monate zahlen - dies beinhaltet die Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate ohne zusätzliche Kosten.

Die Xbox Series X hat die Series S Berichten zufolge bisher um 2 zu 1 übertroffen, daher ist es kein Wunder, dass der Lagerbestand viel knapper ist.

In unserem Test zur Xbox Series S sagten wir: "Der kleinste und billigste Einstieg in das Spielen der nächsten Generation ist ... ein großartiger Ausgangspunkt für diejenigen, die nicht so hardcore sind wie andere, aber dennoch ein sehr leistungsfähiges Gerät wollen.

"Die Xbox Series S macht Spaß, ist freundlich und ein bedeutendes Upgrade für die Xbox One - obwohl Sie möglicherweise etwas Geld für ein oder zwei externe Festplatten beiseite legen müssen."



Suchen Sie einen Vergleich der neuen Konsolen? Dann schauen Sie sich unsere Funktion Xbox Series X gegen Xbox Series S an: Was ist der Unterschied?

