Xbox Wireless Controller wird in Kürze in pulsrot erhältlich sein

(Pocket-lint) - Xbox führt eine neue Farbe in seine neue Wireless Controller-Reihe ein.

Der neue Controller wurde zusammen mit den Xbox Series X- und Series S- Konsolen veröffentlicht und bietet mehrere neue Funktionen und ein raffiniertes Design. Und es ist auch abwärtskompatibel, kann also auch auf Xbox One verwendet werden.

Das einzige Problem war, dass die neueste Generation nur in drei Farben erhältlich war: Ruß, Roboterweiß und Schockblau. Angesichts der Tatsache, dass der ersetzte Controller in einer Vielzahl verschiedener Stile und Farben erhältlich war - einschließlich Tausender potenzieller Designs durch Anpassung -, schien es eine Schande, dass es nicht mehr Optionen gab.

Jetzt scheint es, dass Xbox diesen Weg mit der Einführung der pulsroten Version des Xbox Wireless Controllers wieder beschreitet.

Es wird ab dem 9. Februar in "den meisten Xbox-Märkten" erhältlich sein und in den USA 64,99 US-Dollar kosten. Wir erwarten, dass es in Großbritannien £ 54,99 sein wird, der gleiche Preis wie bei den vorhandenen Varianten.

Xbox-Besitzer in China bekommen es früher - ab morgen, dem 12. Januar.

Der neueste Xbox Wireless Controller verfügt über ein verbessertes D-Pad, eine bessere und effizientere drahtlose Konnektivität und einen USB-C-Anschluss zum Laden eines optionalen Erstanbieter-Akkus.

Ansonsten werden immer noch AA-Batterien verwendet.

Schreiben von Rik Henderson.