Perfect Dark kehrt zurück, neu konzipiert für Xbox Series X und S.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rares klassischer N64-Shooter Perfect Dark wird zurückkehren - diesmal für die Xbox-Konsolenfamilie, einschließlich Xbox Series X und Xbox Series S.

Während der The Game Awards am Donnerstag, dem 10. Dezember, angekündigt, wird die "neu interpretierte" Wiederbelebung der Spionage-Abenteuer von Joanna Dark von The Initiative entwickelt, einem relativ neuen Studio, das sich unter dem Dach der Xbox Game Studios befindet.

Wir wissen noch nicht viel über das Spiel oder sein Erscheinungsdatum, gehen jedoch davon aus, dass es sowohl für Xbox One als auch für die Konsolen der nächsten Generation von Microsoft veröffentlicht wird.

Während der Auszeichnungen wurde ein Ankündigungstrailer gezeigt.

Perfect Dark wurde ursprünglich von Nintendo für das N64 im Jahr 2000 veröffentlicht. Es war ein spiritueller Nachfolger von GoldenEye 007 - möglicherweise das größte N64, das jemals hergestellt wurde - und hatte ein ähnliches FPS-Gameplay und ähnliche Themen. Der Split-Screen-Multiplayer war ähnlich und erforderte ein Speichererweiterungspaket, um ausgeführt zu werden. Er war für seine Zeit so fortschrittlich.

Eine Fortsetzung, Perfect Dark Zero, wurde 2005 für die Xbox 360 veröffentlicht, und eine überarbeitete Version des Originals schaffte es auch auf die Konsole.

Beide Spiele wurden aufgrund der Abwärtskompatibilität im Rahmen der Rare Replay-Zusammenstellung auf der Xbox One erneut veröffentlicht. Sie können auch auf der Xbox Series X / S gespielt werden, wenn Sie den Verlauf vor der zukünftigen Veröffentlichung des neuen Spiels überprüfen möchten.

Schreiben von Rik Henderson.