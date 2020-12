Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator war eines von wenigen Spielen, die in diesem Jahr die Fantasie der Menschen anregten, in herausfordernden Zeiten, in denen sich die Menschen mehr als nur ein wenig zusammengepfercht fühlten. Sein weltweiter Ansatz fühlte sich wie echte Freiheit an, einige wirklich atemberaubende Orte zu erkunden.

Im Moment benötigen Sie jedoch einen bulligen PC, um ihn so abzuspielen, wie es die Entwickler beabsichtigt haben, mit anständigen Details und einer tatsächlich erträglichen Bildrate, was die Anzahl der Personen, die aufnehmen können, offensichtlich begrenzt hat Teil.

Dies wird sich jedoch im nächsten Sommer ändern, wenn das Spiel über den Xbox Game Pass auf die Xbox Series X und Series S gelangt und das gesamte Flugsimulationserlebnis auf Ihre Couch bringt.

Wir haben nicht viel mehr Details darüber, wie die Entwickler es schaffen, ein so anspruchsvolles Spiel auf die Konsolen zu bringen, aber die Tatsache, dass der obige Trailer scheinbar in nativem 4K aus einer Serie X aufgenommen wurde, ist mächtig, mächtig beeindruckend.

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Tarife der Serie S aussehen, aber Sie können wahrscheinlich zumindest eine Art Herabstufung der Auflösung erwarten.

Wir werden zweifellos in den Monaten vor der Veröffentlichung mehr über die Konsolenversion erfahren und irgendwann einen festeren Termin bekommen, auf den wir uns freuen können, aber unabhängig davon, ob sie beim Start sofort zu Game Pass kommt und sie zugänglich macht für noch mehr Menschen als je zuvor.

Schreiben von Max Freeman-Mills.