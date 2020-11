Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat gerade erst die Xbox Series X und Series S veröffentlicht (Glückwunsch, wenn Sie beide in die Hände bekommen haben) und einen neuen Controller dazu, aber es steckt bereits eine wirklich gesunde Ersparnis auf dem aktualisierten Gamepad.

Best Buy bietet einen soliden Rabatt von 20 USD auf alle drei Farben des Controllers, egal ob in Schwarz, Blau oder Weiß.

Wenn Sie sich für die Schwarz- oder Weiß-Version entscheiden, können Sie Ihr Pad für nur 39,99 US-Dollar von 59,99 US-Dollar kaufen, was normalerweise selbst für einen Budget-Controller eines Drittanbieters ein großartiger Preis wäre.

Wenn diese schöne schockblaue Farbe eher Ihrem Stil entspricht, erhalten Sie immer noch 20 US- Dollar Rabatt, müssen aber trotzdem eine Prämie von 5 US-Dollar zahlen - sie liegt bei 44,99 US-Dollar, verglichen mit 64,99 US-Dollar .

Was auch immer Sie sich entscheiden, dies ist wirklich sehr viel - das Xbox-Pad ist eine leicht verfeinerte Version eines bewährten Designs, das von den meisten, die es ausprobieren, super bequem und beliebt ist. Das Beste ist, dass es großartige Kompatibilitätsfunktionen bietet.

Es funktioniert natürlich mit den neuen Konsolen, kann aber auch mit älteren Xbox One-Systemen verwendet werden, falls Sie noch in dieser Generation sind. Außerdem ist es perfekt für Spiele auf Ihrem PC und Ihrem Smartphone über Bluetooth.

Schreiben von Max Freeman-Mills.