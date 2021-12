Lassen Sie sich nicht von Updates Weihnachten verderben: So entpacken Sie Ihre Xbox Series X/S und verpacken sie erneut, um sie im Voraus zu aktualisieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alle neuen Technologien bringen Nervenkitzel – besonders, wenn Sie jemandem eine neue Konsole schenken, die in den nächsten Jahren viele Stunden des Tages ausfüllen wird. Mit den Konsolen der Xbox-Serie und derPlayStation 5 wird es für viele wahrscheinlich ein Gaming-Weihnachten, obwohl sie nach einem Jahr auf dem Markt immer noch schwer zu finden sind.

Sicher, wenn Sie ein Mega-Fan sind, haben Sie Ihre Konsole hoffentlich bereits gekauft und spielen damit, aber für viele Eltern - die die Konsole verschenken - gibt es mehr zu bedenken. Das ist natürlich, wenn Sie es geschafft haben, einen zu bekommen.

Diese Weihnachtsstimmung könnte jedoch etwas abgestumpft sein, wenn Sie Ihre neue Xbox Series X aus der Verpackung nehmen und dann feststellen, dass Sie stundenlang Downloads zu bewältigen haben, bevor Sie tatsächlich etwas tun können.

Nun, so schlimm ist es nicht. Es gibt ein erstes Update für die Xbox Series X (zum Zeitpunkt des Schreibens), das nur etwa 700 MB groß ist und blitzschnell eintrifft und die Konsole aktualisiert. Darüber hinaus sind die Spiele selbst die große Barriere.

Wenn Sie die neuesten Spiele spielen möchten oder hauptsächlich digitale Titel haben, müssen Sie viel herunterladen, insbesondere wenn Sie die für die Serie X/S optimierten Titel nutzen möchten. Diese Spiele müssen sich im internen Speicher der Series Xbox befinden, um das beste Erlebnis zu erzielen.

Nehmen Sie zum Beispiel Forza Horizon 5 . Es ist für Xbox Series X/S optimiert und umfasst etwa 103 GB Download. Der Download dauerte bei uns insgesamt ca. 4 Stunden - Sie können natürlich mit dem Spielen beginnen, bevor alles heruntergeladen ist, aber wenn Sie nur ein paar Spiele haben, die Sie wahrscheinlich am Weihnachtsmorgen spielen möchten, lohnt es sich, die Vorbereitungen zu treffen Konsole vor dem großen Tag.

Die Verpackung in tadellosem Zustand zu haben, damit Sie das Erlebnis nicht ruinieren, ist hier ein Teil des Spaßes. Glücklicherweise ist es ziemlich einfach, in die Verpackung der Xbox Series X zu gelangen, ohne etwas zu zerstören.

Die Box wird von vier Klebelaschen geschlossen gehalten. Dies sind keine Sicherheitslaschen, sie können tatsächlich von der Schachtel abgezogen werden, ohne zu reißen oder Spuren zu hinterlassen. Mit etwas Sorgfalt können Sie sie zurückziehen, um den Deckel zu lösen. Dann lohnt es sich, sie an sich selbst zu kleben, damit Sie beim Umpacken den Kartondeckel wieder verschließen können.

Dann müssen Sie nur noch den Deckel anheben, um den ersten Blick auf Ihre neue Traummaschine, die Xbox Series X, zu werfen. Nun, oben gibt es einige Schaumstoffverpackungen, aber wenn Sie diese herausheben, finden Sie die Konsole in weiteren Verpackungen mit einem Kartenhülle darum gewickelt.

Die Karte rutscht leicht ab, sodass Sie mit der schwarzen Umhüllung auf der Konsole selbst umgehen können.

Die innere Umhüllung ist wieder mit Klebeband gesichert, so dass es leicht ist, dieses Klebeband vorsichtig anzuheben und ein Ende der Hülse zu öffnen. Anschließend können Sie die Konsole aus der Verpackung schieben und in Form belassen.

Das war's - Sie sind sofort einsatzbereit und können fortfahren.

Der nächste Schritt ist natürlich das Anschließen. Wenn Sie bereits Xbox-Besitzer sind (was Sie wahrscheinlich sind, wenn Sie Spiele herunterladen möchten, die Sie bereits besitzen), können Sie einfach eine Zeit finden, um Ihre Series X mit den Anschlüssen zu verbinden, die Sie normalerweise für Ihre Xbox One verwenden.

Um die Konsole zum Laufen zu bringen, benötigen Sie Strom, eine Netzwerkverbindung und HDMI zum Fernseher. Wir haben die Kabel von unserer vorhandenen Xbox getrennt und an die Series X angeschlossen. Die Verwendung vorhandener Kabel bedeutet, dass Sie nicht durch den Rest der Box führen müssen, sodass Sie alles intakt lassen können.

Das Netzkabel ist ein Standard-Acht-Typ, sodass Sie bei Bedarf problemlos ein vorhandenes Kabel verwenden können.

Die Verwendung einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung ist vorzuziehen, da diese viel zuverlässiger sein kann als eine kabellose - und ein angeschlossenes Ethernet-Kabel wird während des Einrichtungsvorgangs nahtlos erkannt.

Das Setup selbst verwendet die Xbox-App auf Ihrem Telefon. Sie müssen die App installieren, in der Sie die Option zum Einrichten einer neuen Konsole sehen. Sie stellen eine Verbindung her, indem Sie die auf dem Fernseher angezeigten Buchstaben in die App tippen.

Die Grundlagen der Einrichtung werden dann über Ihr Telefon abgewickelt, einschließlich der Möglichkeit, sich bei Ihrem Microsoft-Konto anzumelden und zu verknüpfen, Ihre Sicherheitsoptionen für die neue Konsole und eine Aufforderung zum Herunterladen der App, um Ihre Familie auch auf der Xbox zu verwalten.

Wir fanden eine erste ca. 700 MB Download waren erforderlich, bevor wir zur Controller-Verbindungsstufe kamen. Obwohl die Bildschirmgrafiken Sie auffordern, einen der neuen Controller in der Box anzuschließen, können Sie einen vorhandenen Controller von der Xbox One verwenden, falls Sie einen haben.

Sie müssen den Controller einschalten, die orangefarbene Verbindungstaste auf der Vorderseite drücken und dann auch die Verbindungstaste auf der Vorderseite der neuen Xbox-Konsole drücken. Dadurch werden die beiden gepaart und Sie können alles andere tun, ohne den Rest der Verpackung zu stören.

Wenn Sie keinen alten Controller haben, müssen Sie sorgfältig in die Schachtel eintauchen, um den neuen Controller der Xbox-Serie zu entfesseln. Heben Sie den Deckel auf der Hülle auf der Rückseite der Box an und Sie finden den Controller auf der rechten Seite.

Es ist einfach genug verpackt, mit Klebeband hält die Tasche geschlossen, aber leicht zu öffnen. Batterien werden mitgeliefert, aber in einem anderen Beutel versiegelt, daher sollten Sie für diese vorübergehende Maßnahme möglicherweise zwei AA-Batterien finden.

Wie gesagt, das Herunterladen der Spiele nimmt viel Zeit in Anspruch. Nachdem Sie den Einrichtungsprozess durchlaufen haben, ist die Xbox Series X/S einsatzbereit, aber Sie haben nichts zum Spielen.

Da einige dieser Downloads viele Stunden dauern, müssen Sie möglicherweise die Spiele auswählen, die Ihrer Meinung nach am Weihnachtsmorgen am wichtigsten sind. Gehen Sie einfach in Ihre Spieleliste, sehen Sie, was das X/S-Logo trägt, das Sie auf dem internen Speicher haben möchten, und klicken Sie auf Download.

Downloads sind natürlich nicht die einzige Option. Wenn Sie auf Ihrer vorhandenen Konsole über externen Speicher verfügen, möchten Sie dort möglicherweise etwas verwalten, um Spiele auf ein externes Laufwerk zu verschieben, damit Sie diese auf die neue Konsole übertragen können.

Dies spart Ihnen eine Menge Downloadzeit, erfordert jedoch einige sorgfältige Verwaltung, um sicherzustellen, dass Sie wissen, was Sie tun. Wir haben eine Anleitung, wie Sie Ihre Spiele mit einem externen Laufwerk von einer Konsole auf eine andere verschieben können , und selbst wenn Sie einige Spiele direkt herunterladen, können Sie einige Spiele zu einem späteren Zeitpunkt separat über eine Festplatte verschieben. Möglicherweise benötigen Sie auch ein weiteres externes Laufwerk, wenn Sie nicht alle Ihre Spiele auf einem bereits vorhandenen Laufwerk verschieben können.

Das Wichtigste ist, ein wenig Ordnung zu halten und sicherzustellen, dass alle Spiele, die Sie auf Ihrem internen Laufwerk auf Ihrer alten Xbox gespeichert haben, im externen Speicher gespeichert werden, sodass Sie sie bei Bedarf einfach verschieben können.

Sobald Sie Ihre Aktualisierung und Einrichtung abgeschlossen und einige Spiele heruntergeladen haben, können Sie darüber nachdenken, alles wieder in die Box zu bekommen, da Sie wissen, dass es am Weihnachtsmorgen mit minimalem Aufwand einsatzbereit ist.

Wenn Sie beim Auspacken vorsichtig waren, ist es einfach, die Konsole in tadellosem Zustand in die Verpackung zurückzubringen, und niemand wird klüger - bis sie gestartet und spielbereit ist.

