Die Bestandsverknappung der Xbox Series X / S könnte bis zum Frühjahr 2021 andauern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich für Xbox dieser neuen Konsolengeneration entscheiden, aber noch keine Xbox Series X oder S kaufen müssen, haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, eine zu finden. Ein Xbox-Manager hat gesagt, dass die Lagerbestände bis April nächsten Jahres knapp sein könnten.

Das Unternehmen feiert nach dem angeblich größten Konsolenstart aller Zeiten. Das bedeutet jedoch, dass es jetzt viel schwieriger ist, rechtzeitig zu Weihnachten eine Xbox der nächsten Generation zu kaufen.

Der Finanzvorstand, Tim Stuart, war zu Gast bei der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference, wo er erklärte, dass es unwahrscheinlich ist, dass bis zum zweiten Quartal 2021 viele weitere neue Konsolen in die Regale kommen: "Ich denke, wir werden weiterhin Lieferengpässe feststellen Auf dem Weg in das Post-Holiday-Quartal ist Microsoft Q3, Kalender Q1 ", sagte er.

Xbox wird dann angesichts der starken Nachfrage der Verbraucher die Produktion hochfahren, um "auf Hochtouren in die Vorsommermonate" zu kommen.

Die Xbox Series X und Series S wurden am 10. November weltweit zum Verkauf angeboten und schlugen ihren größten Rivalen, diePlayStation 5 , um einige Tage (in den USA neun Tage in Großbritannien).

Viele Einzelhändler gaben an, innerhalb von Minuten nach dem Verkauf ausverkauft zu sein.

Schreiben von Rik Henderson.