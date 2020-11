Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xbox Series X und Series S sind endlich da - die beiden Antworten von Microsoft auf die Frage der nächsten Generation, die 4K-Spiele für die größere Box und einen niedrigeren Wert für die kleinere Option bieten.

Sie sind beide auf ihre Art großartig, aber natürlich ist eine Spielekonsole nichts ohne Spiele, auf denen man spielen kann. Wir haben hier die allerbesten Titel für die Xboxes der nächsten Generation zusammengestellt, eine enge und sorgfältig zusammengestellte Liste Ihrer besten Optionen.

Viele davon sind auch auf der Xbox One in ihren vielen Inkarnationen verfügbar, aber sie werden alle auf der neuen Hardware von ihrer besten Seite spielen.

Das Xbox-Team hat sich sehr über das Upgrade auf Gears 5 für die nächste Generation gefreut, und es ist fair zu sagen, dass die Ergebnisse sehr beeindruckend sind. Sie erhalten 120 FPS-Action auf beiden Konsolen (wenn Ihr Fernseher damit umgehen kann), was für ein überaus flüssiges Gameplay im Wettbewerbsmodus sorgt.

Die Grafik ist auch gestochen scharf und das Upgrade im Vergleich zur Xbox One-Version ist durchweg spürbar. Das Beste ist, dass Sie diesen großartigen Shooter im Game Pass erhalten, was bedeutet, dass Sie ohne zusätzliche Kosten darauf zugreifen können. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, besonders wenn Sie neu in der Serie sind.

Wir werden dies wahrscheinlich jeden Tag durch den nächsten Eintrag in der Serie, Valhalla, ersetzen, aber im Moment sieht das letzte große Assassins Creed-Spiel auf der neuen Hardware, die wir haben, immer noch hervorragend aus. Die weitläufige antike griechische Karte des Spiels macht großen Spaß, während die SSDs der Serien S und X die Ladezeiten erheblich verkürzen.

Das Spiel sah bereits großartig aus, aber die Leistungssteigerung ist spürbar und sehr willkommen. Wenn Sie entweder als Alexios oder als Cassandra spielen (und letztere wäre unsere Wahl), begeben Sie sich auf eine wahrhaft epische Suche und treffen einige wirklich denkwürdige Charaktere.

Dirt 5 ist das erste Rennspiel, das während seiner Entwicklung für Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht wurde. Es leistet hervorragende Arbeit, um die Energie zu beschwören, die die Serie so beliebt gemacht hat. Es ist ein rauer Spaß mit Schwerpunkt auf Zugänglichkeit, obwohl Sie das Fahren ziemlich ausführlich gestalten können, wenn Sie möchten.

Auf der neuen Hardware sieht es super scharf aus und läuft mit atemberaubenden Bildraten, um Ihnen vollständige Kontrolle zu geben und die Reaktionszeiten auf fast nichts zu verkürzen, während Beleuchtung und Reflexionen ebenfalls üppig aussehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, diesen Rennjuckreiz zu kratzen.

Was Sportspiele angeht, gibt es nur eines für uns - die FIFA macht jedes Jahr den gleichen Trick, und manchmal möchten wir ein bisschen mehr Revolution als Evolution, aber es ist zu diesem Zeitpunkt immer noch ein bewährtes Spiel, das sorgfältig wiederholt wird um noch mehr Präzision hinzuzufügen. Es wird sehr bald ein kostenloses Upgrade der nächsten Generation geben, aber schon vorher können Sie von schnelleren Ladezeiten und einer reibungsloseren Leistung Ihrer neuen Hardware profitieren, sodass es definitiv eine überlegene Erfahrung ist.

Ein weiteres Spiel, das eindeutig für die nächste Generation entwickelt wurde, ist Watch Dogs: Legion, das in der Serie X absolut großartig ist. Raytracing ermöglicht Beleuchtung und Reflexionen, was eine massive Verbesserung gegenüber den Versionen der aktuellen Generation darstellt . Es macht gerade Nachtszenen absolut herrlich Pop.

Sie spielen dieses Mal als Ganzes von Ded Sec und rekrutieren buchstäblich jeden, den Sie gerne in den Kampf einbeziehen. Dies sorgt für ein wirklich lustiges, zufälliges Gefühl des Chaos, das das Eingehen von Risiken und Hasenhirnansätzen bei Aufgaben und Missionen fördert.

Das Battle Royale des Augenblicks ist Warzone, ein Gigant, der das Call of Duty-Franchise schließlich zu einem richtigen Spieler des Genres macht. Es ist völlig kostenlos zu spielen, und obwohl es viel Speicherplatz auf Ihrer Festplatte beansprucht, lohnt es sich für eine brutale, süchtig machende Formel.

Bei der nächsten Generation werden Sie flüssigere Bildraten und deutlich verbesserte Ladezeiten feststellen, und es gibt viel mehr Inhalte, die auf der ganzen Linie verfügbar sind. Es gibt also keinen falschen Zeitpunkt, um sie aufzunehmen und auszuprobieren.

Ein weiteres Spiel, das massiv von der SSD in den neuen Konsolen profitiert, ist Red Dead Redemption 2, das einige absolut quälende Ladezeiten auf älterer Hardware aufweist. Dies wird durch die neue Technologie erheblich verkürzt, eine würdige Verbesserung für sich, aber dies trägt auch zu einer besseren visuellen Leistung bei.

Es ist eine großartige Möglichkeit, eines der bestimmenden Spiele der letzten Jahre zu spielen, ein riesiges Cowboy-Epos, das in der vielleicht detailreichsten offenen Welt spielt, die jemals in einem Spiel geschaffen wurde. Es ist ein atemberaubendes Denkmal für die Fähigkeiten des Entwicklers Rockstar.

Ein weiteres weitläufiges Epos, das früher Ladezeiten hatte, die ermüdend sein konnten, je nachdem, wen Sie fragen. The Witcher 3 ist möglicherweise das beste Rollenspiel, das jemals gemacht wurde. Es ist eine riesige, geschäftige, lebendige Geschichte, die viel Spaß beim Erkunden und Versinken macht und auf den neuen Xboxes reibungsloser als je zuvor abläuft.

Tatsächlich wird es ein Upgrade der nächsten Generation geben, um die Grafik noch weiter zu verbessern. Wenn Sie also noch nie in die Fußstapfen von Geralt of Rivia getreten sind, ist dies ein perfektes Spiel für Ihre neue Xbox.

Wenn Sie an Xbox denken, denken Sie an Halo, und obwohl Infinite verzögert wurde und für eine Weile nicht erscheint, können wir trotzdem alles genießen, was vorher kam. Die Master Chief Collection ist eine kuratierte und verbesserte Auswahl historischer Halo-Titel und spielt in den Serien S und X wie ein Traum.

Sie können Klassiker wie Halo: Reach oder die Original-Trilogie mit hohen Bildraten und Auflösungen durchspielen und sogar die Vintage-Multiplayer-Angebote genießen. Es ist ein Muss für jeden mit einer Game Pass-Mitgliedschaft.

Fortnite ist unübersehbar und hat einen großen Platz in unserer Kultur - es ist aus gutem Grund so dauerhaft beliebt. Die Battle Royale-Optionen sind so schnell und unterhaltsam wie nie zuvor. Die verbesserte Auflösung und Grafik machen die Series X-Version besonders attraktiv. Neue Physik und 60 FPS-Gameplay sorgen für reibungslosen und großartigen Spaß.

Mit einer immer tieferen Bindung an das Marvel-Universum, das Früchte trägt, gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass der Inhalt nachlässt. Probieren Sie es also auf jeden Fall aus, wenn Sie noch nie seine einzigartigen Freuden probiert haben.

Unsere letzte Wahl geht an ein herausragendes Rennspiel der letzten Konsolengeneration, das exzellente und Xbox-exklusive Forza Horizon 4, das immer noch wunderschön aussieht und auf den beiden neuen Konsolen wie ein Traum spielt. Es ist ein hervorragender Arcade-Rennfahrer mit einer reizvollen Darstellung Großbritanniens im kompakten Open-World-Format.

Sie nehmen an allen Arten von Rennen in vielen Geländetypen teil und können die Schwierigkeit auf unzählige nachdenkliche Weise erhöhen oder zugänglicher machen. Online-Rennen machen es als langlebigen virtuellen Raum, in dem Sie einige Zeit verbringen können, noch langlebiger.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Dan Grabham.