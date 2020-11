Welche Spiele laufen auf Xbox Series X mit 120 FPS?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xbox Series X steht praktisch vor der Tür - auch die weniger leistungsstarke Series S steht kurz bevor. Das bedeutet, dass die Gaming-Leistung der nächsten Generation endlich da ist und verbesserte Auflösungen und Bildraten mit sich bringt.

Möglicherweise haben Sie sogar eine Menge Informationen mit etwa 120 FPS gesehen, und die Tatsache, dass die Serie X dafür ausgelegt ist. Aber was genau bedeutet das und werden Spiele es tatsächlich nutzen? Hier haben wir die Antworten für Sie.

Das "FPS" in diesem Fachjargon steht für "Frames pro Sekunde" und gibt an, wie schnell eine Konsole visuelle Frames während des Spielens ausgeben kann - auf diese Weise ist es ziemlich selbsterklärend.

Ein Spiel, das mit 120 FPS ausgeführt werden kann, gibt also 120 Bilder pro Sekunde aus, was für eine äußerst flüssige und reaktionsschnelle visuelle Leistung sorgt. Im Kontext werden sogar 60 FPS nur langsam zum Standard. Große Serien wie Call of Duty und Assassins Creed zielen auf 60 FPS auf Konsolen der aktuellen Generation ab, sodass 120 FPS ein ziemlicher Fortschritt sind.

Diese Glätte kann bedeuten, dass einige visuelle Ecken geschnitten werden müssen, um die Dinge am Laufen zu halten. Dies kann bedeuten, dass weniger Details oder weniger Effekte vorhanden sind. Wie dieses Gleichgewicht zu verwalten ist, liegt jedoch bei den einzelnen Entwicklern.

Die größte Komplikation bei 120 FPS ist, dass es leider nicht auf jedem Fernseher funktioniert. Wenn Sie einen neueren Fernseher haben, der über ein Panel verfügt, das 120-Hz-Einstellungen unterstützt, ist alles in Ordnung.

Viele Fernsehgeräte erlauben jedoch nur Bildwiederholraten von bis zu 60 Hz, und diese nutzen 120 FPS nicht auf die gleiche Weise, da das Fernsehgerät einfach nicht ganz mit der Ausgabe der Konsole mithalten kann. Es wird immer noch schön und glatt aussehen, aber nicht im gleichen Maße.

Da die neueste Konsole von Microsoft noch sehr jung ist, ist die Liste der Spiele, die mit 120 FPS ausgeführt werden können, noch ziemlich kurz - die gesamte Liste finden Sie unten:

Call of Duty: Kalter Krieg der Black Ops

Devil May Cry 5 Sonderausgabe

Schmutz 5

ExoMecha

Zahnräder 5 (Multiplayer)

Halo Infinite (Multiplayer)

Halo: Die Master Chief Collection

Metall: Hellsinger

Monster Boy und das verfluchte Königreich

Ori und der Wille der Irrlichter

Waise der Maschine

Regenbogen Sechs Belagerung

Zweites Aussterben

Der Falconeer

Der Touryst

Es ist eine Liste, die einige neue Spiele wie Call of Duty: Black Ops Cold War und einige bestehende Xbox-Titel enthält, darunter Gears 5 und Ori und The Will of the Wisps.

Unabhängig davon, ob Sie eines dieser Spiele auf Ihrer Xbox Series X spielen, können Sie so flüssig spielen, wie Sie es vielleicht nicht gewohnt sind. Probieren Sie sie also unbedingt aus.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Dan Grabham.