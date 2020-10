Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist schon ein Jahr her , seit Microsoft ersten enthüllen das Aussehen der kommenden Xbox - Serie X . Sofort wurde die Konsole zu einem Mem, und das Internet verglich sie mit allen möglichen großen, kastenförmigen Gegenständen, vom Desktop-Turm bis zum Kühlschrank. Nun, Microsoft macht jetzt Witze.

Das in Redmond ansässige Unternehmen hat den Xbox Series X-Kühlschrank vorgestellt. Nicht einmal ein Scherz. Es ist eine Nachbildung der Konsole der nächsten Generation, die mehr als zwei Meter hoch und 400 Pfund schwer ist. Es hat das gleiche Design, einschließlich eines Xbox-Logos, das vorne aufleuchtet, und eines grün leuchtenden Lichts im Kühlschrank. Wenn Sie das Laufwerk zum Öffnen des Kühlschranks mit dem Laufwerk verwenden, ertönt ein Startgeräusch.

Microsoft schätzt den großen Kühlschrank auf nur 499 US-Dollar, aber Sie können in dieser Weihnachtszeit nicht zu Ihrem örtlichen Home Depot oder Lowes gehen, um einen zu kaufen. Tatsächlich werden Sie das nie können, weil Microsoft den Xbox Series X-Kühlschrank in einem Wettbewerb verlost. Am 4. November 2020 wird ein Gewinner ermittelt.

"Ein glücklicher Fan hat die Möglichkeit, seine Träume zu verwirklichen und seinen eigenen Xbox Series X-Kühlschrank (Geburtstagstorte und andere Inhalte nicht enthalten) zu gewinnen, indem er einfach den Xbox-Gewinnspiel-Tweet vom 28. Oktober bis 4. November retweetet", erklärte Microsoft in einem Blog-Beitrag .

Technisch gesehen hat eine andere Person auf der Welt einen dieser speziellen Kühlschränke erhalten: Microsoft hat Snoop Dogg , einem langjährigen Xbox-Fan, einen Xbox Series X-Kühlschrank geschenkt.

Schreiben von Maggie Tillman.