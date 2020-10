Xbox möchte mehr Familienspiele erstellen, die Nintendo ähneln

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der bevorstehenden Einführung der Xbox Series X und Series S könnten Sie wahrscheinlich einigen der großen Käsesorten bei Xbox verzeihen, dass sie sich ein wenig auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben und über einen großen Start nachdenken.

Das scheint jedoch nicht die Einstellung zu sein, die Phil Spencer an den Tisch bringt - der Xbox-Chef hat in der letzten Woche mit einigen verschiedenen Podcasts und Kanälen gesprochen, und es gab einige interessante Leckerbissen, die man mitnehmen konnte aus seinen Chats.

Einer der auffälligsten ist das kürzlich erfolgte Gespräch mit Gamereactor, dass Xbox nicht die stärkste Auswahl an Familienspielen bietet, die für jüngere Spieler geeignet sind.

Es gibt eine offensichtliche Ausnahme von der Regel in Form des welteroberenden Titanen Minecraft, aber Spencer sagte, dass trotz dieses Titels "E-bewerteter Inhalt (um ein ESRB-Rating zu verwenden) keine Stärke für uns ist. Wir haben offensichtlich Minecraft und wir haben einige andere Franchise-Unternehmen. Aber wenn ich darüber nachdenke, die kreative Palette unserer Teams zu erweitern, denke ich, dass dies von entscheidender Bedeutung ist. "

Nachdem die seismischen Nachrichten über die Übernahme von Bethesda durch Microsoft im letzten Monat bekannt wurden, schien Spencer auch zu bestätigen, dass wir mit weiteren Akquisitionen rechnen können, um das Ökosystem der Studios, die Xbox aufbaut, weiter zu versorgen und sicherzustellen, dass es genügend frisches Fleisch für Game Pass gibt Abonnenten zu genießen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sofort etwas auf den Hecht fällt, und wir würden uns auch schwer tun, einen weiteren Kauf zu finden, den Xbox in der gleichen Größenordnung wie Bethesda tätigen könnte. Dies signalisiert also eher einfach, dass es sich um mehr, kleinere Käufe handelt in Ordnung in Spencers Kopf.

Der Aufbau einer Franchise-Bibliothek, von der Eltern wissen, dass sie ihre Kinder sicher spielen lassen können, wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Schauen Sie sich nur Nintendo an, das seit Jahrzehnten einen solchen Ruf festigt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.