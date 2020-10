Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox Remote Play ist endlich auf iOS verfügbar, sodass Sie jedes Ihrer Xbox One-Spiele auf einem iPhone oder iPad spielen können.

Früher als Konsolen-Streaming in der Beta-Phase bezeichnet, war der Dienst nur für Android verfügbar. Für beide Plattformen ist jedoch eine neue Xbox- App verfügbar, mit der die Funktion auf breiter Front eingeführt wird.

Da Sie lokal von Ihrer eigenen Xbox streamen, verstößt dies nicht gegen die Apple-Regeln. Außerdem können Sie jedes Spiel spielen, das Sie installiert haben, nicht nur die, die über Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sind.

Um ehrlich zu sein, fanden wir es ein bisschen schwierig, unsere Haupt-Xbox One X mehrmals ein- und auszuschalten, um eine Verbindung herzustellen. Und können die App immer noch nicht mit einer zweiten Xbox One S verwenden, die wir an anderer Stelle im Gebäude haben. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie das Menü durchsuchen und Spiele starten, genau wie auf Ihrem Fernseher. Es gibt sehr wenig Verzögerung.

Neben Remote Play können Sie mit der neuen Xbox-App (die jetzt im App Store und bei Google Play erhältlich ist ) eine neue Konsole einrichten - ideal für die Maschinen der nächsten Generation der Xbox Series X und Series S, die in einem Monat eintreffen Zeit.

Schreiben von Rik Henderson.