Die Xbox Series X-Benutzeroberfläche wird bereits auf Xbox One eingeführt

(Pocket-lint) - Die Benutzeroberfläche für Xbox Series X und S wird jetzt für alle Xbox One-Konsolen bereitgestellt.

Diejenigen, die am Xbox Insider-Beta-Testschema teilnehmen, haben es im August / September erhalten, aber jetzt steht es allen Benutzern der Xbox One, One S, One S All-Digital Edition und One X zur Verfügung.

Was Sie sofort bemerken werden, ist seine Geschwindigkeit - es ist viel schneller als die vorherige Benutzererfahrung - und dass jede Box und jedes Symbol eine abgerundete Kante erhalten zu haben scheint, wodurch sie sich weicher und weniger PC-artig anfühlen.

Game Hubs sind viel besser angelegt, nicht zuletzt in Game Pass, was das Anzeigen von Screenshots, Trailern und die Installation jedes Spiels erleichtert.

Der Seitenmenü-Schieberegler ist einfach auch besser - mit einfacherem Zugriff auf Game Pass, Partys und Chats sowie Ihr Profil und Ihre Einstellungen.

Es ist anscheinend auch einfacher, eine neue Konsole einzurichten, obwohl wir dies noch nicht selbst getestet haben (wir hoffen jedoch bald).

Möglicherweise haben Sie bereits einige der neuen Designhinweise gesehen, da der Xbox Game Store bereits aktualisiert wurde, um die weicheren Kanten und den klobigeren Text einzuführen.

Wir müssen sagen, es ist alles viel besser als zuvor - obwohl es immer noch ein ähnliches Gefühl wie die letzte Benutzeroberfläche hat. Und es ist gut zu wissen, dass Xbox die aktuellen Gen-Besitzer nicht so schnell vergisst.

Schreiben von Rik Henderson.