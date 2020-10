Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Strategie von Xbox in Bezug auf erweiterbaren Speicher für Konsolen der nächsten Generation schien bisher recht einfach zu sein. Zum Start gibt es ein offizielles Produkt in der Kategorie SSD, das in dem kleinen Steckplatz auf der Rückseite jeder Konsole funktioniert - ein 1-TB-Laufwerk von Seagate.

Es ist einfach, hat aber auch einen klaren Nachteil: Der Verkauf des Laufwerks Seagate ist zwangsläufig teuer und verdoppelt die Kosten der Xbox Series S fast, um mehr Speicherplatz zu erhalten. Aufgrund einer interessanten Entwicklung hat Microsoft jedoch bestätigt, dass dieses Laufwerk bei weitem nicht das einzige ist, das irgendwann verfügbar sein wird.

Jason Ronald, ebenfalls von Xbox, gab im Major Nelson Podcast, der von Xbox-Gaming-Don Phil Spencer moderiert und als offiziell anerkannt wurde, ein interessantes Eingeständnis, dass das Seagate-Laufwerk, das jetzt vorbestellt werden kann, nicht die einzige Option sein wird.

Er sagte, dass die Fahrt darstellte, wie das Team das Gefühl hatte, eine "einfache, benutzerfreundliche Option am ersten Tag" zu benötigen, aber dies bedeutete nicht, dass nicht mehr Optionen auf den Hecht kommen würden. Tatsächlich bestätigte er, dass mehrere Speichergrößenoptionen Teil dieses Plans sind.

Das sind gute Nachrichten für alle, die der Meinung sind, dass 1 TB nicht ganz das ist, was sie brauchen - einschließlich aller, die ein kleineres 500-GB-Update oder einen größeren Speicherplatz wie 2 TB wünschen. Natürlich würden Sie auch erwarten, dass sich die Preise für jeden entsprechend anpassen, was zu einer günstigeren Option mit weniger Speicherplatz führt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.