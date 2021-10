Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit einer neuen Generation von Spielekonsolen kommt eine neue Welle von Spielen, aber der Sprung zwischen der Xbox One und der Xbox Series X oder S ist für die meisten Gamer einer der reibungslosesten überhaupt.

Microsoft hat viel aus seinem Engagement gemacht, sicherzustellen, dass der Wechsel sauber und einfach ist, einschließlich vorhandener Controller, die auf der neuen Hardware funktionieren, und universeller Unterstützung für Xbox One-Spiele auch auf den neueren Konsolen. Das ist gut und schön, wenn Sie Disc-Kopien Ihrer Xbox One-Favoriten haben, aber viele von uns haben heutzutage beträchtliche digitale Sammlungen.

Wie können Sie Ihre digitalen Spiele auf die Series X oder Series S übertragen? Wir haben hier die Details für Sie.

Die wichtigsten Informationen zum Verschieben von Spielen von Ihrer Xbox One auf Ihre neue Konsole sind, dass Sie dies mit jeder kompatiblen externen Festplatte oder SSD tun können.

So wie Sie den Speicher Ihrer Xbox One ohne Upgrade erweitern möchten, müssen Sie sich einfach eine externe USB-Festplatte besorgen und diese an den USB-Anschluss Ihrer Xbox One anschließen.

Auf Ihrem Fernsehbildschirm wird ein Popup angezeigt, um zu bestätigen, dass das Laufwerk verbunden ist. Sie können also zur App "Einstellungen" auf Ihrer Xbox One wechseln, um fortzufahren.

Gehen Sie im Abschnitt System zu Speicher und wählen Sie Ihr Laufwerk aus. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Laufwerk zu löschen und für die Verwendung der Xbox geeignet zu machen, was Sie tun können, indem Sie "Formatieren" auswählen. Von dort aus können Sie Spiele auf Ihrer Festplatte auswählen und sie einfach auf Ihr externes Laufwerk verschieben.

Der nächste Schritt liegt auf der Hand – hol dir eine Xbox Series X oder Series S!

squirrel_widget_351324

Sobald Sie Ihre neue Konsole eingerichtet haben, ist es Zeit für einen vertrauten Vorgang: Schließen Sie Ihr USB-Laufwerk an einen freien Port an und warten Sie, bis es den Speicher erkennt.

squirrel_widget_351765

Hier ist die gute Nachricht - an dieser Stelle sind Sie im Grunde fertig! Ihre Spiele sind sofort verfügbar, um von Ihrem Laufwerk aus zu spielen und auf die neue Konsole zu übertragen, wenn Sie es vorziehen. Selbst wenn Sie eine externe SSD verwenden, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die beste Leistung durch das Verschieben der Spiele auf die neue Konsole freigeschaltet wird, aber Sie haben die Wahl.

Eine clevere Möglichkeit, die Dinge zu organisieren, besteht darin, Ihre Xbox One- und Xbox 360-Spiele auf Ihrem externen Laufwerk zu speichern und den Speicher Ihrer tatsächlichen Konsole für Titel der nächsten Generation zu reservieren, die schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten benötigen, um ihre verbesserte Leistung zu steigern.

Wenn Sie noch kein externes Laufwerk für Ihre Xbox One haben und denken, dass Sie sich eines besorgen möchten, um die Übertragung Ihrer Spiele zu erleichtern, haben wir hier ein paar, die gut funktionieren könnten - eines HDD und eine SSD, falls Sie eine schnellere Auswahl wünschen.

squirrel_widget_148898

Das offizielle Speicherlaufwerk von Seagate ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Horizont zu erweitern, mit massiven zwei Terabyte Speicherplatz zum Auffüllen und einem recht guten Preis. Dieses grüne Design bedeutet, dass es auffällt und als schöner Akzent zu Ihrer neuen Konsole passt, egal ob es sich um die schwarze Serie X oder die weiße Serie S handelt, und sie bietet auch sehr solide Geschwindigkeiten für eine HDD.

squirrel_widget_351366

Dies ist eine hervorragende SSD für jeden Zweck, aber sie funktioniert wirklich gut als schnelles Spiel-Backup und wird viel schneller sein, um Titel zwischen Ihren alten und neuen Konsolen hin und her zu verschieben . Natürlich bekommen Sie für Ihr Geld deutlich weniger Lagerflächen.