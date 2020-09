Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA Play wird am 10. November, am selben Tag, an dem die Xbox Series X- und Series S-Läden in den Xbox Game Pass Ultimate aufgenommen werden.

Obwohl dies bereits ziemlich offensichtlich war, wurde das Datum von Xbox bestätigt. Außerdem wird der Spielebibliotheksdienst von Electronic Arts ab Dezember auch Teil des Xbox Game Pass für PC.

EA Play bietet eine große Auswahl an Spielen aus dem Backkatalog des Herausgebers sowie frühzeitigen Zugriff und Testversionen für einige seiner neuen Titel. Sie erhalten auch Rabatte auf EA-Spiele aus dem Digital Store.

Es kostet normalerweise £ 3,99 / $ 4,99 pro Monat (oder $ 19,99 / $ 29,99 für eine Jahresmitgliedschaft), ist jedoch ab November in den Kosten für Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Für £ 10.99 / $ 14.99 pro Monat erhalten Sie EA Play, Xbox Game Pass, Cloud-Spiele mit Xbox Game Pass , Xbox Live Gold und Xbox Game Pass für PC zusammen. Damit haben Sie Zugriff auf rund 400 Spiele, die Sie auf Xbox One, Xbox Series X , Xbox Series S, Windows 10-PC und / oder Android (über die Cloud) spielen können.

Dies ist besonders attraktiv für Besitzer der Konsolen der nächsten Generation, da sie vom ersten Tag an über eine riesige Bibliothek verfügen, auf die sie zugreifen können. Außerdem bieten viele Xbox One- und Xbox 360-Spiele eine verbesserte Leistung auf den neuen Computern.

Schreiben von Rik Henderson.