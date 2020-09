Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Vorbestellungen für die Next-Gen-Konsolen der Xbox-Serien X und S gingen heute früher online, und jede Region begann ihren Prozess nacheinander.

Als nächstes kommen die USA, und wenn Erfahrungen in Großbritannien und anderen Ländern vorliegen, sollten potenzielle Käufer frühzeitig einsteigen.

Der Lagerbestand der Xbox Series X ging besonders schnell - tatsächlich in nur wenigen Minuten. Während einige britische Einzelhändler wie Game und Smyths Toys sahen, dass ihre Websites vollständig abstürzten.

Insbesondere für Xbox All Access war es schwierig, sich anzumelden.

Es ist eine etwas bessere Nachricht für diejenigen nach einer Xbox Series S , da einige Lagerbestände der billigeren der beiden Maschinen an einigen Einzelhandelsstandorten noch verfügbar zu sein scheinen. Hier können Sie unsere Händlerliste einsehen .

Ob Microsoft später heute oder in den kommenden Tagen weitere Lagerbestände hinzufügen wird, ist noch nicht bekannt. Am Starttag - dem 10. November 2020 - wird es definitiv einige in den Läden geben, obwohl wir uns nicht sicher sind, wie das Anstehen angesichts der aktuellen Pandemiemaßnahmen funktionieren wird.

Der Xbox-Vorbestellungsrausch macht den ähnlichen Rausch der letzten Woche deutlich, als PlayStation 5-Vorbestellungen eröffnet wurden. Angesichts der Tatsache, dass sich beide Marken an ihren jeweiligen Bestellungstagen als äußerst beliebt erwiesen haben, ist es derzeit schwer zu sagen, was besser läuft.

Schreiben von Rik Henderson.