(Pocket-lint) - Bethesda Softworks und die dazugehörigen Studios wurden von Microsoft für 7,5 Mrd. USD (5,85 Mrd. GBP) gekauft.

Xbox- Chef Phil Spencer gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von ZeniMax Media geschlossen hat - der Muttergesellschaft von Bethesda, id Software, Arkane und den anderen bahnbrechenden Studios, die hinter Spielen wie Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored und dem bevorstehenden Deathloop stehen .

Was dies für die Plattformexklusivität bedeutet, ist derzeit unklar, aber andere Entwickler unter dem Dach von Xbox Game Studios haben in der Vergangenheit gemeinsam Spiele für PlayStation- und Nintendo-Konsolen produziert. Die äußeren Welten von Obsidian wurden beispielsweise auf Xbox One, PS4 und Switch veröffentlicht (obwohl Obsidian nach Bekanntgabe dieser Formate gekauft wurde).

Da Deathloop ein so großer Teil des jüngsten PlayStation Showcase war, wäre es sicherlich seltsam, wenn es jetzt zu einer exklusiven Xbox / Windows 10-Version werden würde.

Eine Sache, die wir mit Sicherheit wissen, ist, dass alle Spiele von Bethesda Softworks und den anderen Studios der Akquisition so schnell wie möglich zu Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Viele stehen den Mitgliedern natürlich bereits zur Verfügung.

Die Buyout-Ankündigung erfolgt einen Tag vor der Inbetriebnahme der Vorbestellungen für Xbox Series X und Xbox Series S - was kein Zufall ist. Es wird wahrscheinlich auch viele zum Schweigen bringen, die gesagt haben, dass Xbox nicht die besten Spiele hat.

