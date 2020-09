Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dolby und Xbox haben angekündigt, dass die kommenden Xbox Seres X- und Series S -Konsolen der nächsten Generation die ersten sein werden, die Dolby Vision- Spiele in ihre Funktionsliste aufnehmen.

Xbox hat Dolby Vision bereits in der Vergangenheit eingeführt und bietet das Format auf seinen Xbox One S- und One X-Computern an, jedoch nur für die Wiedergabe von Filmen und TV-Shows.

Die neuen Konsolen können unterstützte Spiele auch im erweiterten HDR-Format spielen, sofern Sie über einen kompatiblen Fernseher oder ein kompatibles Display verfügen.

Dolby Vision-Spiele werden ab 2021 für die Xbox-Konsolen verfügbar sein. Beide werden auch Dolby Atmos- Unterstützung bieten - ähnlich wie ihre Gegenstücke der aktuellen Generation.

Das Spielen in Dolby Vision ist nicht neu. Einige Windows 10-Spiele bieten bereits das HDR-Format für die Unterstützung von PCs. Es ist jedoch nicht besonders verbreitet. Vielleicht wird die Xbox-Ankündigung auch zu kompatibleren PC-Spielen führen.

Die Xbox Series X und Series S sind ab dem 10. November zu einem Preis von 449 GBP (499 USD) bzw. 249 GBP (299 USD) erhältlich.

Sie sind auch als Teil des All Access-Zahlungsschemas von Xbox verfügbar, bei dem Sie für jede Konsole sowie für Xbox Game Pass Ultimate für eine monatliche Gebühr bezahlen können - 28,99 £ pro Monat für die Xbox Series X, 20,99 £ für die Series S.

Schreiben von Rik Henderson.