(Pocket-lint) - Mit der Einführung der Xbox Series X und Series S am 10. November - und dem jetzt vollständig bekannt gegebenen Preis - wundern Sie sich möglicherweise über eine der Funktionen, die zu Beginn des Jahres vorgestellt wurden - den Speichererweiterungssteckplatz.

Nun, Sie sind am richtigen Ort, denn das ist alles, was Sie wissen müssen.

Xbox gab im März 2020 bekannt, dass die Xbox Series X eine interne 1-TB-SSD haben und gleichzeitig eine externe SSD des gleichen Formats unterstützen würde. Dies ist unabhängig von und zusätzlich zur Unterstützung des externen Speichers über USB, wie dies bei älteren Konsolengenerationen der Fall ist.

Der große Unterschied besteht darin, dass die Speichererweiterungskarte dasselbe Format wie der interne Speicher hat. Dieses Format ist ein benutzerdefiniertes NVMe und insbesondere PCIe 4. NVMe ist ein Speicherformat, das bei Spielern für Gaming-PCs beliebt ist, da es eine rasante Geschwindigkeit bietet. PCIe 4 zu sein bedeutet auch, dass es eine hohe Bandbreite hat und dass dies die hohe Leistung unterstützt, die die neuen Xbox-Modelle versprechen.

Dies bedeutet, dass Sie den Speicher Ihrer Xbox Series X oder Series S erweitern können, indem Sie einfach die richtige Karte in die Rückseite Ihrer neuen Konsole einstecken. Dies ist ein sofortiges Upgrade, ohne dass Sie einen Schraubenzieher herausholen müssen.

Microsoft arbeitet mit Seagate an dieser Speicherkarte. Derzeit ist nicht bekannt, ob andere Karten von Drittanbietern verfügbar sind.

Ja, du kannst. Eines der interessanten Dinge an der Seagate Storage-Erweiterungskarte ist, dass Sie sie entfernen und zu einem anderen Haus bringen können, um sie auf der Xbox Series X oder S zu verwenden.

Der wichtige Punkt bei diesem Speicherformat ist, dass Sie mit diesem hinzugefügten Speicher dieselbe Leistung erzielen wie mit dem internen Speicher. Laut Xbox erhalten Sie über den Erweiterungssteckplatz Zugriff auf die Xbox Velocity-Architektur, die das Erlebnis der nächsten Generation bietet.

Tatsächlich geht Xbox noch weiter und sagt, dass "Spiele, die für Xbox Series S und Series X optimiert sind, von der internen SSD oder einer Seagate Storage Expansion Card gespielt werden müssen".

Das bedeutet, dass das Anschließen eines externen Laufwerks über USB - auch wenn es sich um eine SSD handelt - diese Erfahrung nicht liefert.

Externe USB-Laufwerke werden unterstützt, dies ist jedoch wirklich so, dass Sie Zugriff auf Ihre Legacy-Titel erhalten. Sie können ein USB-Laufwerk von Ihrer vorhandenen Konsole entfernen und es an Ihre neue Series X- oder Series S-Konsole anschließen, um Zugriff auf Spiele zu erhalten, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

Letztendlich erfordert die Leistung der nächsten Generation die Verwendung der Xbox Storage-Erweiterungskarte.

Dies wurde noch nicht enthüllt und bleibt die große Frage. Das Versprechen einer einfachen Erweiterung ist zwar aufregend, wird aber Kosten verursachen.

Derzeit kostet eine 1 TB Seagate Firecuda NVMe PCIe 4-Karte etwa 200 GBP oder 250 USD. Das mag als Richtpreis dienen, aber es ist zu beachten, dass die Speicherkosten auf dem PC-Markt im Laufe der Zeit im Allgemeinen sinken - der Preis für Xbox-Zubehör wird diesem Weg nicht unbedingt folgen.

Seagate hat nur darüber gesprochen, dass es für die Feiertage 2020 verfügbar ist. Dies war die gleiche Zeitreferenz, die auch Xbox verwendete. Microsoft hat bekannt gegeben, dass es jetzt einen Veröffentlichungstermin für die Konsolen am 10. November gibt - und wir würden wetten, dass die Seagate-Karte am selben Tag verfügbar sein wird. Die Preise werden jedoch möglicherweise am 22. September veröffentlicht. Dann werden die Vorbestellungen für die Xbox-Serie geöffnet.

Schreiben von Chris Hall.