Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft wird es diese Woche schwer haben - nachdem gestern die Xbox Series S vom Markt genommen und der Preis der Xbox Series X sowie die Veröffentlichungstermine für beide Konsolen (10. November 2020) bestätigt wurden, wurde eine weitere beeindruckende Ankündigung über ihre Größe veröffentlicht spielen, Game Pass.

In Zusammenarbeit mit Electronic Arts wird bestätigt, dass alle Xbox Game Pass Ultimate- und Game Pass für PC-Mitglieder ab dieser Weihnachtszeit kostenlos Mitglied bei EA Play, dem EA-eigenen Abonnementdienst, werden.

Das ist ein großer Coup und wird die Bibliothek der Spiele erweitern, auf die eine Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft sofortigen Zugriff bietet. Es ist auch ein weiterer Baustein in der Strategie von Microsoft, Game Pass zu seinem Kronjuwel und zentralen Produkt zu machen.

In ähnlicher Weise wird eine weitere Unterscheidung zwischen der Standard-Game-Pass-Mitgliedschaft und Ultimate getroffen, wobei nur die Premium-Stufe EA Play-Zugriff erhält. Es werden jedoch weitere 60 Spiele oder so zum vollständigen Kader für Ultimate-Mitglieder hinzugefügt.

Der Blog-Beitrag , in dem die Änderung angekündigt wird, gibt kein genaues Datum für das Hinzufügen des Dienstes an, sagt jedoch, dass es diesen Feiertag kommt. Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass die Xbox Series S und die Series X beide am 10. November starten werden, ist es eine ziemlich sichere Wette, dass EA Play möglicherweise an diesem Datum ansteht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.