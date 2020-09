Xbox Series S bestätigt, £ 249 und sieht aus wie ein Lautsprecher

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat die Xbox Series S offiziell vorgestellt - eine billigere Begleitkonsole für das Flaggschiff der nächsten Generation, die Xbox Series X.

Dank zahlreicher Lecks kaum ein Geheimnis, wird die Serie S als "die kleinste Xbox aller Zeiten" bezeichnet, ist aber in ähnlicher Weise die nächste Generation. Es scheint ohne CD-Laufwerk zu sein, wie die Xbox One S All-Digital Edition und die konkurrierende PS5 Digital Edition , und kostet 249 GBP (299 USD in den USA).

Es wird stark gemunkelt, dass die Xbox Series X 499 US-Dollar kosten wird, aber das muss noch offiziell bestätigt werden.

Die Ankündigung erfolgte über die offiziellen Xbox Twitter- und Instagram-Konten, wurde jedoch möglicherweise durch umfangreiche Lecks in der vergangenen Nacht ausgelöst, die das "einzigartige" Design und den Preis zeigten.

Machen wir es offiziell!



Xbox Series S | Leistung der nächsten Generation in der ever Xbox aller Zeiten. 299 US-Dollar (ERP).



Ich freue mich darauf, mehr zu teilen! Demnächst. Versprechen. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq - Xbox (@Xbox) 8. September 2020

Es hat Online-Memes veranlasst, die darauf hinweisen, dass es wie eine Waschmaschine oder ein Lautsprecher aussieht. Wenn Sie sich jedoch den direkten Vorgänger, die Xbox One S, ansehen, sehen Sie tatsächlich, dass sie einen ähnlichen Designtrend annimmt. Das One S hat auch oben ein Gitter (in vertikaler Richtung seitlich dargestellt), es hat genau die gleiche Farbe wie der Rest des Geräts.

Wir warten nun gespannt auf das Erscheinungsdatum und die Preise für die größere der beiden Maschinen der nächsten Generation - auch für PS5.

Wir vermuten, dass Anfang November eine sehr interessante Zeit sein wird.

Schreiben von Rik Henderson.