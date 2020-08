Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Kino beginnt sich langsam aber sicher wieder zu drehen, und nach monatelangen Verzögerungen, während die Theater weitgehend geschlossen waren, nähern sich immer mehr Filme der Veröffentlichung.

Wonder Woman 1984 ist einer der größten Filme, die kurz vor der Veröffentlichung stehen, und das Team von Xbox hat gerade einige einmalige Special Edition-Konsolen entfernt, die zum Gedenken an den neuesten DC-Superheldenfilm hergestellt wurden.

Es genügt zu sagen, wie Sie im Bild oben sehen können, dass sie definitiv einzigartig sind - einige würden sagen, ein bisschen hässlich, aber wen sollen wir beurteilen? Wir sind uns zumindest alle einig, dass der Controller mit Regenbogenmotiv, der die Konsole mit Lasso-Wahrheit-Thema in Orange begleitet, äußerst gut aussieht.

Für diejenigen, die es nicht auf einen Blick erkennen können, sind die drei Konsolen von rechts nach links von Wonder Womens Markenzeichen Lasso, der neuen goldenen Rüstung, die sie im Film trägt, und ihrem neuen Erzfeind Cheetah inspiriert.

DC hat an diesem Wochenende während seines Fandome-Events einen neuen Trailer für Wonder Woman 1984 veröffentlicht, damit Sie mehr über die visuelle Inspiration für die Konsolen in Aktion erfahren können.

Es ist jedoch komplizierter, die Konsolen in die Hände zu bekommen - Sie müssen den Gewinnspiel-Tweet, den Xbox sehr bald versenden sollte, mögen oder retweeten, um die Chance zu haben, einen mit nach Hause zu nehmen. Der Wettbewerb endet am 17. September. Melden Sie sich also vorher an, um eine Chance zu erhalten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.