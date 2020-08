Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator ist endlich da und es ist fair zu sagen, dass es die Leute mit seiner fast fotorealistischen Grafik, der ruhigen Atmosphäre und dem wahnsinnig massiven Sandkasten zum Fliegen absolut begeistert.

Es ist ein technisches Wunderwerk und kein Fehler, mit dem Sie auf jeden Punkt der Welt fallen und durch Landschaften und Städte fliegen können, die wahnsinnig realistisch und genau nachgebildet sind. Es hat jedoch auch diesen prominenten "Simulator" im Namen. Also, während viele Leute gespannt auf das Spiel mit bereitstehenden Flugstöcken gewartet haben, was ist, wenn Sie nicht ganz so erfahren sind? Wie soll Flight Simulator gespielt werden, wenn Sie noch nie zuvor eine Flugsimulation gespielt haben?

Wir haben genau das getan und hier einige der wichtigsten Lektionen gesammelt, die wir gelernt haben.

Dies mag sowohl offensichtlich als auch entmutigend klingen, aber je mehr Stunden Sie mit Microsoft Flight Simulator verbringen, desto mehr wird Ihnen klar, dass das Fliegen eines Flugzeugs genauso schwierig sein kann, wie Sie es sich vorstellen.

Das Spiel enthält hilfreiche Tutorials, die Ihnen den Einstieg erleichtern und Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Flugzeug in der Luft steuern sowie Start- und Landeverfahren durchführen können. Wir würden sie jedoch als ziemlich begrenzt bezeichnen. Sobald Sie die acht abgeschlossen haben (oder vorher, wenn Sie sich wie ein Gung-Ho fühlen), sind Sie auf sich allein gestellt.

Wir empfehlen Ihnen von Herzen, alle Assists, die Sie finden können, auf die höchsten Einstellungen zu bringen und sich keine Gedanken darüber zu machen, ob Sie dadurch zu Mainstream werden. Glücklicherweise können Sie mit der Einfachheit der gewählten Bedienelemente auch die komplexesten verfügbaren Flugzeuge ohne allzu großen Aufwand fliegen. Das Hinzufügen eines Controllers zu Maus und Tastatur macht jedoch den Unterschied.

Unsere nächste Lektion haben wir auf die harte Tour gelernt, als wir durch eine Reihe globaler Regionen geflogen sind. Du denkst vielleicht, du bist die nächste Amelia Earhart, wenn du ein paar schöne Bankkurven machst oder zwischen ein paar Wolkenkratzern fliegst, aber werde nicht zu übermütig.

Es ist nur normal, an einem bestimmten Punkt einen Loop-the-Loop- oder Barrel-Roll zu spielen, aber diese Manöver sind nicht so einfach, wie sie sich in anderen Spielen anfühlen.

Wenn Sie sich wirklich wie ein Idiot fühlen möchten, probieren Sie einen 747 aus und sehen Sie, wo Sie das landet. Oder sozusagen nicht.

Wir sind nicht die Ersten, die es sagen, aber die Wolkenformationen und Wettermuster in Flight Simulator sind einfach erstaunlich anzusehen und durchzufliegen.

Das Beste ist, dass Sie ein Echtzeit-Wettersteuerungs-Widget erhalten, mit dem Sie sie im Handumdrehen anpassen können, indem Sie sofort von tobenden Stürmen zu ruhiger Sonne wechseln. Sie können sogar die genaue Schichtung von drei separaten Wolkenschichten steuern, was bedeutet, dass selbst Dolts wie wir Sonnenuntergänge so perfekt gestalten können, dass Sie weinen.

Die wichtigste Lektion ist, dieses Wetter-Widget ständig zu verwenden - sehen Sie Ihre Umgebung bei jeder Art von Licht, ändern Sie das Datum, um den Sonnenstand anzupassen, und tun Sie alles!

Die Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator, wie zuvor Animal Crossing: New Horizons , hätte nicht besser geplant sein können. Es ist lange her, dass Tourismus und globaler Flug für so viele Menschen eine so entfernte Möglichkeit waren, dass es die ideale Zeit war, sich in eine winzige Cessna ein paar tausend Fuß über dem Ort zu stürzen, an dem Sie buchstäblich einen Besuch abstatten möchten.

Kennen Sie Paris wie Ihre Westentasche? Probieren Sie es aus und sehen Sie, ob Sie sich an Ihren Weg erinnern können. Möchten Sie den Grand Canyon sehen? Lassen Sie sich dort fallen und fliegen Sie durch die gähnende Kluft. Immer nach einem Flug durch Hongkong in der Nacht gesehnt? Mach es jetzt.

Das Lustige ist, dass es so viele tolle Orte zu besuchen gibt, dass es fast ein Kinderspiel ist, sie alle aufzulisten. Wenn Sie jedoch einige beliebte Urlaubsziele aus vergangenen Jahren haben, empfehlen wir Ihnen, dort zu beginnen. Es wird deine Seele beruhigen.

Während Sie wahrscheinlich wie wir sein werden und Ihre ersten paar Stunden damit verbringen, in einem kleineren Flugzeug herumzurutschen und ein Gefühl von Geschwindigkeit und Dynamik zu bekommen, um diesen Adrenalin-Juckreiz zu kratzen, nehmen Sie, wenn Sie mit einem größeren Tier zu Ihrem ersten Flug kommen es ist einfacher.

Unser erster 747-Flug war außerhalb von JFK in New York und sollte nur einen kurzen Ausflug über die Stadt beinhalten, um zu sehen, wie es ist, einen der großen Jungen von einer Landebahn zu nehmen. Eine Stunde später fuhren wir immer noch zwischen Wolkenschichten und staunten nur über die Schalter, Optionen und Bedienelemente im Cockpit, die uns zur Verfügung standen.

Die verschiedenen Flugzeuge können im Grunde genommen sehr unterschiedliche Schwingungen berücksichtigen, aber alle teilen die Fähigkeit, ein äußerst entspannendes Stück Zeitreise zu bieten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.