Halo Infinite: Erscheinungsdatum und alles, was Sie wissen müssen

Halo war ein radikaler Neuzugang, als es zum ersten Mal auf die Bühne kam, aber jetzt, Jahre später, ist es eines der am meisten verehrten Franchise-Unternehmen. Es hilft Microsoft seit der ersten Xbox beim Verkauf von Konsolen, und es sieht so aus, als würde Halo Infinite dasselbe für die Xbox Series X tun.

Über das nächste Abenteuer der Spieler mit Master Chief und dem Rest der Bande ist noch viel Unbekanntes bekannt, aber wir haben hier alles für Sie zusammengestellt, was Sie wissen müssen.

Wir kennen ein paar wichtige Details über die Geschichte in Halo Infinite - hauptsächlich, dass es das nächste große Spiel in der Serie ist, auch wenn es die Zahlen früherer Titel fallen lässt.

Wie um diese Tatsache zu bestätigen, hat sich das gesamte Marketing, das bisher das Spiel umgab, stark auf John 117 konzentriert, der auch als nahezu mystischer Master Chief bekannt ist. Der Motor-Enthüllungs-Trailer von Microsoft aus dem Jahr 2019 bestätigte dies und zeigte, dass er aus einem eisigen Weltraumschlaf geweckt wurde.

In Halo 5 wechselten die Spieler zwischen den Perspektiven von Master Chief und Spartan Locke, was einige nette Kontraste erzeugte, aber auch die Geschichte ein wenig verwässerte. Dies dürfte sich ändern, da 343 Industries bestätigt hat, dass sich Infinite stärker auf Master Chief konzentriert.

343 hat auch zugegeben, dass es am Ende von Halo 5 für Spieler, die nicht über die Überlieferungen einer Reihe früherer Titel informiert waren, etwas verwirrend wurde, und sagt, dass Infinite als besserer Ausgangspunkt dienen sollte. Das klingt fast nach einem weichen Neustart, aber wir glauben nicht, dass es so hart sein wird.

In Bezug auf die Geschichte haben wir jedoch einen starken Hinweis in Form eines Teaser-Trailers, der im Juni auf Twitter veröffentlicht wurde:

Dieser kurze Videoclip hat die Leute zum Schlafen gebracht, und der Konsens ist, dass er auf eine Rückkehr der Antagonisten des weniger weit verbreiteten Halo Wars 2, des Banished, hindeutet.

Es gibt viele Gerüchte darüber, wie das Gameplay in Halo Infinite aussehen wird, aber es gibt eine wichtige Einschränkung - wir werden es später in dieser Woche herausfinden, wenn Microsofts Xbox Games Showcase ausgestrahlt wird . Wir wissen, dass Halo Infinite eine große Rolle in dieser Präsentation spielen wird, und wir werden das Gameplay zum ersten Mal sehen.

Das obige Bild, das aus der Box-Art des Spiels stammt, hat jedoch viele Leute, die im Voraus Schlussfolgerungen ziehen. Die vorherrschende Theorie ist, dass Infinite entweder ein Open-World-Spiel sein könnte oder zumindest ein gewisses Maß an Spielerkontrolle darüber hat, welche Ziele als nächstes angegangen werden sollen - diese blauen Lichtsäulen in der Ferne signalisieren Punkte von Interesse.

Der Pilotcharakter, der oben im "Discover Hope-Trailer" vorgestellt wurde, könnte nützlich sein, um Master Chief auf Missionsziele zu bringen. Es ist alles ein bisschen phantasievoll, aber wir werden hoffentlich später in dieser Woche mehr darüber wissen.

Was etwas länger dauern wird, um Details zu erfahren, ist das Multiplayer-Angebot, das immer einen großen Teil der Attraktivität eines Halo-Spiels ausmacht - das wird anscheinend noch ein bisschen länger unter 343 und Xboxs Hut bleiben.

Wir wissen, dass Xbox Halo Infinite als Starttitel für die Xbox Series X positioniert, was angesichts seiner großen Anziehungskraft sinnvoll ist, aber Sie werden möglicherweise nicht erkennen, dass es auch für Xbox One erhältlich sein wird.

Microsoft sagt, dass es niemanden zwingen möchte, ein Upgrade durchzuführen, um die neuesten Spiele sofort zu spielen. Daher wird Halo Infinite im Rahmen seines Smart Delivery-Programms sowohl für Konsolen der aktuellen als auch der nächsten Generation verfügbar sein. Wenn Sie eine der beiden Versionen kaufen, erhalten Sie die Kompatibilität vor und zurück.

Darüber hinaus wissen wir, dass Infinite auch auf dem Xbox Game Pass veröffentlicht wird, wodurch die Anzahl der Personen, die es beim Start spielen können, weiter erweitert wird und das Xbox-Mitgliedschaftsprogramm noch attraktiver wird als es bereits ist.

Im Moment ist dies sowohl klar als auch unklar. Wir wissen, dass Halo Infinite noch für den Start von Holiday 2020 geplant ist. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt dies daran, dass die gleiche vage Sprache derzeit auch auf die Xbox Series X selbst angewendet wird (ganz zu schweigen von Sonys Konkurrenzangebot, der PS5 ).

Wir könnten jetzt jeden Tag einen Veröffentlichungstermin für das Spiel bekommen, aber wir glauben, dass Xbox ziemlich koordiniert sein wird, da Infinite möglicherweise am selben Tag wie die Xbox-Serie X gestartet wird. In diesem Fall stellen wir uns die Veröffentlichung der Konsole vor Das Datum hätte eine höhere Priorität, daher werden wir es zuerst herausfinden. In jedem Fall werden wir dieses Stück aktualisieren, sobald wir Details haben.