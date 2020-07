Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Die Xbox Series X-Konsole wird beim Start in diesem Jahr eine neue plattformweite Abwärtskompatibilitätsfunktion namens Smart Delivery unterstützen.

Bei seiner Xbox Series X-Veranstaltung im Mai, der ersten einer Reihe monatlicher virtueller Shows mit dem Namen Xbox 20/20, kündigte Microsoft Smart Delivery an und veröffentlichte im Juni einen Blog-Beitrag, in dem die Funktion detailliert beschrieben wird Sie müssen einen Titel nur einmal kaufen, da Sie wissen, dass Sie die beste Version des Titels auf jeder Xbox-Konsole erhalten, auf der Sie spielen möchten. " Hier ist alles, was wir bisher wissen.

Kurz gesagt, mit Smart Delivery können Sie ein Spiel für die Xbox One kaufen und eine Version für die Xbox Series X erhalten.

Auf diese Weise können Sie beim Upgrade auf die Xbox Series X beim Start von Microsoft automatisch eine optimierte Version des Spiels spielen. Sie können immer die beste Version spielen und müssen das Spiel nur einmal kaufen.

Für die Verwendung von Smart Delivery benötigen Sie die neue Xbox Series X-Konsole. Sie benötigen auch ein kompatibles Spiel.

Wenn Sie also eine Xbox One-Version eines unterstützten Titels kaufen, liefert Microsoft die beste Version davon wie gewohnt an Ihre Xbox One. Wenn Sie auf Xbox Series X aktualisieren, stellt Microsoft die Xbox Series X-Version des Spiels automatisch kostenlos zur Verfügung. Microsoft sagte, dass Sie nichts tun müssen, um eine Version zum Herunterladen auszuwählen. Außerdem ist Smart Delivery nicht nur auf Spiele beschränkt, die Sie digital kaufen.

Physische Discs von Xbox-Spielen können auch Smart Delivery unterstützen, sofern der Entwickler oder Publisher sich für die Verwendung entscheidet. Laut Microsoft steht Smart Delivery allen Spieleentwicklern zur Verfügung. Alle für Xbox Series X erstellten Xbox Game Studios-Titel, einschließlich Halo Infinite, unterstützen auch Smart Delivery. Schließlich ist Xbox Smart Delivery mit Xbox Game Pass kompatibel, dem Microsoft-Abonnementdienst für 10 US-Dollar pro Monat.

Hier ist eine bestätigte Liste von Spielen, die mit Smart Delivery kompatibel sind:

Assassins Creed Valhalla

Ruf des Meeres

Chor

Cyberpunk 2077

Zahnräder 5

Halo Infinite

Hellblade 2

Schicksal 2

Schmutz 5

Metall: Hellslinger

Scharlachroter Nexus

Zweites Aussterben

Der Aufstieg

Vampir: Die Maskerade - Blutlinien 2

Yakuza: Wie ein Drache

Microsoft hat einige Szenarien bereitgestellt, um die Funktionsweise von Smart Delivery zu beschreiben:

Beispiel eins:

"Wenn Sie Gears 5 besitzen oder es jetzt über Xbox Game Pass lieben, können Sie es heute auf Xbox One spielen. Wenn Sie in diesem Urlaub eine Xbox Series X abholen, brauchen Sie nur einen Knopfdruck, um sie herunterzuladen und Sie haben die optimierte Version von Gears 5 - verfügbar am ersten Tag beim Start mit der Konsole - immer zur Hand. "

Beispiel zwei:

"Wenn Halo Infinite in diesem Urlaub neben Xbox Series X und Xbox One startet, müssen Sie das Spiel nur einmal kaufen und erhalten die beste Version für jede Konsole, die Sie besitzen, oder für beide. Wenn Sie Xbox Series X für Ihren Lebensunterhalt kaufen In diesem Raum erkennt Smart Delivery dies und liefert Ihnen dort die optimierte Version. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre vorhandene Xbox One in ein Schlafzimmer oder ins Büro zu verlegen, erkennt Smart Delivery dies ebenfalls und liefert diese Version, wenn Sie auf Xbox One spielen. ""

Beispiel drei:

"Schließlich werden einige neue und vorhandene Xbox One-Titel ihre Spiele nach dem Start der Xbox Series X optimieren. Wenn Sie beispielsweise Cyberpunk 2077 beim Start am 17. September kaufen, können Sie die Nachtstadt auf Xbox One erkunden. Wenn Sie Xbox Series X beim Start in diesem Urlaub abholen, können Sie es dort auch im Kompatibilitätsmodus abspielen und genau dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Wenn CD Projekt Red dann eine für Xbox Series X optimierte Version von Cyberpunk 2077 liefert, werden Sie automatisch Erhalte ein Upgrade, sobald es ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist. "

