Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wenn die Xbox Series X in der Weihnachtszeit erscheint, wird sie mit mehreren Spielen gestartet, die speziell für die Maschine der nächsten Generation optimiert wurden.

In der Tat werden sie sogar stolz das Abzeichen und den Slogan zeigen: Optimiert für Serie X.

Aber was genau bedeutet das? Und wie unterschiedlich werden sie zu denselben Spielen auf Xbox One X sein ? Wir erklären alles hier.

Wie bei der Xbox One X, bei der Spiele als "Enhanced for Xbox One X" aufgeführt waren (und immer noch sind), werden bei der Xbox Series X Titel als "Optimized for Series X" gekennzeichnet sein. Sie werden sogar mit einem eigenen, pfiffigen Logo (oben) geliefert ). Aber was bedeutet das?

Beste kommende Xbox Series X-Spiele: Die besten Spiele der nächsten Generation, die Sie auf Ihre Wunschliste setzen können

Xbox Series X gegen Xbox One X: Was ist der Unterschied?

Im Grunde bedeutet dies, dass ein Spiel, wenn es auf der Xbox Series X läuft, die nur singt und tanzt, eine verbesserte grafische Leistung gegenüber demselben Spiel bietet, das auf einer Xbox One ausgeführt wird, möglicherweise sogar einige zusätzliche Extras im Spiel.

Dies könnte bedeuten, dass Entwickler die Framerate des Spiels auf bis zu 120 fps erhöhen oder sicherstellen, dass es in nativem 4K abgespielt wird (anstelle der reduzierten oder dynamischen UHD-Auflösungen, die viele Xbox One X-Titel bieten).

Sie könnten sogar weitere Zeichnungsentfernungen, Raytracing oder andere grafische Assistenten hinzufügen, die nur die Xbox Series X kann.

Jede dieser zusätzlichen Funktionen kann dazu führen, dass ein Spiel als für Xbox Series X optimiert markiert wird.

Beachten Sie jedoch, dass ein Spiel kein nativer 4K-HDR sein muss, um mit einem Badged versehen zu werden. Es kann auf andere Weise Verbesserungen aufweisen, z. B. Smart Delivery (siehe unten) oder einfach schnellere Ladezeiten.

Es muss auch nicht mindestens 60 fps erreichen (die empfohlene "Standard" -Bildrate der neuen Konsole). Ubisoft garantiert beispielsweise nur, dass Assassins Creed Valhalla in Serie X mit 30 fps ausgeführt wird.

"Assassins Creed Valhalla wird mit mindestens 30 fps laufen", heißt es in einer Erklärung.

"Mit Assassins Creed Valhalla möchten wir unseren Spielern die bestmögliche Erfahrung bieten, indem wir sie in die schönsten Welten und Umgebungen eintauchen, die wir schaffen können, und nicht nur die Grafikverbesserungen der nächsten Konsolengeneration nutzen, sondern auch schneller laden." Zeiten und die neuen Architekturen. "

Diese letzteren Funktionen erklären, warum es sich um ein für die Serie X optimiertes Spiel handelt, nicht um die Framerate.

Einige für Smart X optimierte Spiele werden auch als unterstützend für Smart Delivery gekennzeichnet. Wenn Sie also zuerst die Xbox One-Version kaufen, wird Ihr Spiel sofort aktualisiert, wenn Sie sich dann eine Serie X zulegen.

Wenn Sie beispielsweise Cyberpunk 2077 für Xbox One kaufen, wenn es am 17. September herauskommt, und dann ein oder zwei Monate später (wenn die Konsole verfügbar ist) ein Upgrade auf eine Xbox Series X durchführen, können Sie die Series X automatisch spielen Version des Spiels (nachdem alle Verbesserungen heruntergeladen wurden).

Dies sind die bisher angekündigten Spiele, die von Xbox als für Serie X optimiert genehmigt wurden:

Assassins Creed Valhalla (4K HDR und Smart Delivery bestätigt)

Heller Speicher: Unendlich (4K)

Call of the Sea (4K HDR und Smart Delivery)

Chorus (4K HDR und Smart Delivery)

Dirt 5 (4K HDR, 120 fps und Smart Delivery)

Zahnräder 5 (4K HDR und Smart Delivery)

Scarlet Nexus (4K und Smart Delivery)

Verachtung (4K)

Zweites Aussterben (Smart Delivery)

Der Aufstieg (4K HDR und Smart Delivery)

Das Medium (4K)

Vampir: Die Maskerade - Bloodlines 2 (Smart Delivery)

Yakua: Wie ein Drache (Smart Delivery)

Zweifellos werden bis zur Veröffentlichung der Xbox Series X (und darüber hinaus) viele weitere optimierte Spiele angekündigt. Wir haben voll und ganz damit gerechnet, dass Xbox Game Studios-Titel enthalten sein werden, wie beispielsweise die Startspiele Halo Infinite und Senuas Saga: Hellblade 2.

Wir werden aktualisieren, sobald weitere bekannt werden.